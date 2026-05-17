Internationales Schnitzel-Ranking: Grazer Traditionsbetrieb überzeugt

Für das neue TUI-Schnitzel-Ranking 2026 wurden 212 Restaurants aus Österreich, Deutschland und der Schweiz analysiert. Bewertet wurden unter anderem Qualität und Preis. Mitten unter den Top-Lokalen: ein Traditionsbetrieb aus Graz.

Wo gibt es das beste Schnitzel im deutschsprachigen Raum? Dieser Frage ist der Reisekonzern TUI gemeinsam mit einer umfangreichen Analyse nachgegangen. Insgesamt wurden mehr als 200 Restaurants aus Österreich, Deutschland und der Schweiz verglichen. Mitten unter den Spitzenreitern: ein Traditionslokal aus Graz.

Glöckl Bräu unter den Top-Adressen

Das Grazer „Glöckl Bräu“ schaffte es im großen TUI-Schnitzel-Ranking 2026 auf Platz zwei in Österreich und zählt damit offiziell zu den beliebtesten Schnitzel-Adressen im gesamten DACH-Raum. Im internationalen Vergleich landete das Lokal sogar in den Top drei. Besonders bewertet wurden dabei unter anderem Geschmack, Präsentation, Beliebtheit bei Gästen und Preis-Leistungs-Verhältnis.

KI analysierte sogar die Schnitzel

Für das Ranking wurden insgesamt 212 Restaurants untersucht. Neben Google-Bewertungen spielte auch künstliche Intelligenz eine Rolle. Laut TUI analysierte ChatGPT die Schnitzelfotos der Lokale und bewertete Kriterien wie Bräunung, Panade, Größe und Präsentation. Das Ziel: eine möglichst objektive Bewertung des perfekten Schnitzels.

Wien bleibt Schnitzel-Hauptstadt

An die Spitze des Rankings schaffte es das bekannte Wiener Lokal „Figlmüller Bäckerstraße“. Dahinter folgt bereits das Grazer Glöckl Bräu noch vor weiteren bekannten Restaurants aus Salzburg, Berlin oder Linz. Damit sorgt die Steiermark im internationalen Schnitzelvergleich für eine kleine Überraschung. Das komplette Ranking gibt es hier: Die große TUI Schnitzeljagd.