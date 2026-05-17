Hunderte Menschen setzen in Graz Zeichen für ME/CFS-Betroffene

Nachdem der Grazer Uhrturm bereits blau beleuchtet wurde, steht das Thema ME/CFS heute erneut im Mittelpunkt. Hunderte Menschen versammeln sich derzeit am Grazer Hauptplatz, um auf die schwere Erkrankung aufmerksam zu machen.

Seit dem Vormittag versammeln sich hunderte Menschen bei der Veranstaltung, die neben einem Flohmarkt auch über die Erkrankung informieren und Spenden für die Forschung sammeln soll.

Seit dem Vormittag versammeln sich hunderte Menschen bei der Veranstaltung, die neben einem Flohmarkt auch über die Erkrankung informieren und Spenden für die Forschung sammeln soll.

Mit einer großen Benefizveranstaltung wird heute am Grazer Hauptplatz auf die schwere chronische Erkrankung ME/CFS aufmerksam gemacht. Bereits in den vergangenen Tagen setzte die Stadt Graz mit der blauen Beleuchtung des Uhrturms ein sichtbares Zeichen der Solidarität. Nun stehen die Betroffenen selbst im Mittelpunkt.

©Grüne Zahlreiche Menschen zeigen ihre Solidarität heute am Grazer Hauptplatz.

Benefizveranstaltung am Hauptplatz

Seit dem Vormittag versammeln sich hunderte Menschen bei der Veranstaltung, die neben einem Flohmarkt auch über die Erkrankung informieren und Spenden für die Forschung sammeln soll. Klare Worte kommen dabei auch aus der Politik. Der Grazer Grünen-Politiker Tristan Ammerer bedankte sich bei allen Organisatoren und Unterstützern der Aktion. Gleichzeitig kritisierte er die aktuelle Situation vieler Erkrankter deutlich: „Es beschämt die Politik, dass Betroffene dieser fürchterlichen Erkrankung auch noch selbst für Aufklärung darüber sorgen müssen, selbst bei Ärzten.“ Außerdem fehle es laut Ammerer weiterhin an ausreichender Versorgung und Therapiemöglichkeiten für Betroffene.

©Grüne Der Grazer Grünen-Politiker Tristan Ammerer bedankte sich bei allen Organisatoren und Unterstützern der Aktion.

KPÖ fordert Beratungsstelle

Auch die Grazer KPÖ fordert weitere konkrete Maßnahmen. Im Fokus steht dabei eine spezielle Pflegegeld-Beratungsstelle im Rahmen der bestehenden ME/CFS-Ambulanz in der Steiermark. KPÖ-Gemeinderätin und Ärztin Amrei Lässer betont, dass Betroffene im Pflegegeldverfahren häufig auf massive Schwierigkeiten stoßen würden. „Gerade kranke Menschen brauchen Unterstützung und sollen sich nicht für ihre Krankheit rechtfertigen müssen“, erklärt Lässer.

©Stadt Graz/ Foto Fischer KPÖ-Gemeinderätin und Ärztin Amrei Lässer betont, dass Betroffene im Pflegegeldverfahren häufig auf massive Schwierigkeiten stoßen würden.

Forderung bereits im Gemeinderat beschlossen

Bereits im Februar hatte der Grazer Gemeinderat mit breiter Mehrheit eine entsprechende Forderung an das Land Steiermark beschlossen. Die geplante Beratungsstelle soll dabei helfen, medizinische Unterlagen und Gutachten besser aufzubereiten, um langwierige Verfahren und zusätzliche Belastungen für Erkrankte zu vermeiden.

Erkrankung oft unsichtbar

ME/CFS gilt als schwere chronische Multisystemerkrankung. Viele Betroffene leiden unter extremer Erschöpfung, Konzentrationsproblemen und massiven Einschränkungen im Alltag. Gerade weil die Krankheit oft unsichtbar bleibt, versuchen Initiativen und Betroffene zunehmend, öffentlich Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen.