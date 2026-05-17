Heimsieg gegen Rapid: Sturm beendet Saison als Vizemeister

Der SK Sturm Graz hat Rapid Wien im letzten Saisonspiel mit 2:0 besiegt. Für den Meistertitel reichte der Heimsieg allerdings nicht, da der LASK parallel gegen Austria Wien gewann und damit Platz eins absicherte.

Der SK Sturm Graz hat sich im letzten Saisonspiel mit einem 2:0-Heimsieg gegen Rapid Wien verabschiedet, am Meistertitel ging der Vizemeister am Ende aber vorbei. Die Grazer dominierten die Partie über weite Strecken, benötigten jedoch lange, um ihre Überlegenheit auch in Tore umzuwandeln.

Auf uns Ab in der ersten Hälfte

Die entscheidende Szene der ersten Hälfte war der Ausschluss von Rapid-Spieler Yusuf Demir in der 22. Minute. Nach einem Wutausbruch schleuderte er seinen Schuh in Richtung Seitenlinie, woraufhin Schiedsrichter Lechner die Rote Karte zeigte. In Überzahl übernahm Sturm endgültig die Kontrolle und drängte Rapid tief in die eigene Hälfte. Vor allem Kiteishvili und Hödl sorgten immer wieder für Gefahr, doch Rapid-Keeper Hedl hielt die Wiener mit mehreren starken Paraden lange im Spiel.

Zwei Tore zum Schluss

Auch nach der Pause blieb Sturm klar tonangebend, scheiterte aber zunächst weiter an der kompakten Defensive der Hütteldorfer oder an Hedl. Erst in der Schlussphase platzte der Knoten: Joker Mamageishvili traf in der 88. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1:0. In der Nachspielzeit sorgte Kapitän Stefan Hierländer mit einem direkt verwandelten Freistoß in seinem letzten Spiel für Sturm für den emotionalen Schlusspunkt zum 2:0. Trotz des Sieges reichte es für die Grazer nicht mehr zum Meistertitel, da der LASK parallel gegen Austria Wien gewann. Für Sturm blieb damit am Ende Rang zwei hinter den Linzern. 5 Minuten berichtet.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 16:38 Uhr aktualisiert