Neue Indoor-Fußballhalle eröffnet bald in Graz-Puntigam

Fußball unabhängig von Regen, Schnee oder Kälte: In Graz-Puntigam entsteht derzeit mit „yard_37“ die erste Indoor-Kunstrasenhalle der Stadt. Hinter dem Projekt steckt unter anderem Sturm-Legende Christian Gratzei.

Fußballfans dürfen sich in Graz schon bald über ein neues Sportangebot freuen. In der Alten Poststraße eröffnet Anfang Juni mit „yard_37“ die erste Indoor-Kunstrasenhalle der Stadt. Aktuell laufen die letzten Arbeiten auf Hochtouren.

Drei Kunstrasenfelder auf 2.000 Quadratmetern

Auf rund 2.000 Quadratmetern entstehen insgesamt drei moderne Kunstrasenplätze. Gespielt werden kann dort künftig wetterunabhängig, egal ob bei Regen, Schnee oder sommerlicher Hitze. Die Halle richtet sich vor allem an Kinder, Jugendliche und Hobbykicker, soll aber generell allen Fußballbegeisterten offenstehen. Hinter dem Projekt steht ein Team mit viel Fußball-Erfahrung. Die ursprüngliche Idee stammt laut den Betreibern von Ex-Sturm-Torhüter Christian Gratzei, so aus einem Bericht des Grazer. Schon während seiner aktiven Karriere habe er darüber nachgedacht, Kindern und Jugendlichen in Graz bessere Trainingsmöglichkeiten zu bieten.

Platzmangel als großes Problem

Ausschlaggebend für das Projekt sei unter anderem der zunehmende Platzmangel im Nachwuchsfußball gewesen. Gerade im Winter oder bei schlechtem Wetter stoßen viele Vereine und Trainingsgruppen in Graz immer wieder an ihre Grenzen. Mit der neuen Halle soll eine zusätzliche Möglichkeit für Training und Freizeitfußball geschaffen werden. Geplant sind neben den Spielfeldern auch ein Community- und Chillout-Bereich sowie kostenlose Parkplätze. Damit soll „yard_37“ nicht nur Sportstätte, sondern auch Treffpunkt für die Fußball-Community werden. Nach aktuellem Stand soll die neue Indoor-Kunstrasenhalle Anfang Juni offiziell eröffnet werden.