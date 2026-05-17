Nach Neustart ist schon wieder Schluss: „Weißes Kreuz“ sperrt zu

Das „Wirtshaus zum weißen Kreuz“ in der Grazer Heinrichstraße sperrt Ende Mai dauerhaft zu. Das gab das Team rund um das Traditionsgasthaus in einem Instagram-Posting bekannt.

Erst im Frühjahr 2025 hatten Markus Gallé und Tobias Graf das Lokal übernommen und für frischen Schwung im traditionsreichen Haus gesorgt. Nun folgt überraschend das Aus. In dem Beitrag auf Instagram spricht das Team von einer Entscheidung „mit schwerem Herzen“. Man bedanke sich bei den Gästen für Treue, Unterstützung und die vielen gemeinsamen Momente.

Wirtschaftliche Gründe

Gegenüber der Kleinen Zeitung wurde der Schritt auch mit wirtschaftlichen Überlegungen begründet. Außerdem wolle man die bereits aufgebaute Arbeit im Catering-Bereich nicht gefährden. Geöffnet bleibt das „Wirtshaus zum weißen Kreuz“ noch bis 28. Mai 2026. Danach wird in der Heinrichstraße endgültig zugesperrt. Erste Anfragen für eine mögliche Nachfolge soll es bereits geben.