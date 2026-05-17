Feuerwehr bekämpfte Brand in mehrgeschossigem Gebäude

Mit 25 Kräften rückte die Grazer Berufsfeuerwehr am Sonntag zu einem mehrgeschossigen Gebäude in Graz-Straßgang aus. Umgehend wurde mit der Brandbekämpfung begonnen.

Ein Feuer ist am späten Samstagnachmittag in einem unbewohnten Haus in Graz-Straßgang ausgebrochen. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Graz sowie die Polizei. Letztere hatte beim Eintreffen der Florianis bereits erste Löschversuche mit Handfeuerlöschern unternommen.

Ausbreitung verhindert

Atemschutztrupps drangen sofort mit einer Löschleitung ins Erdgeschoss vor, um die Flammen zu bekämpfen. Zeitgleich wurde das Gebäude nach Personen abgesucht. „In weiterer Folge konnte der Brand im Bereich eines Schlafzimmers rasch gelöscht werden“, heißt es vonseiten der Berufsfeuerwehr. Eine Ausbreitung auf weitere Räumlichkeiten wurde verhindert. Um den Rauch zu entfernen kamen anschließend Hochleistungslüfter zum Einsatz. Inzwischen hat die Polizei die Brandursachenermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.