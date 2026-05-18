Skip to content
Region auswählen:
/ ©pexels
Eine Frau sitzt in einem hellen Büro mit einem Anwalt am Tisch. Sie wirkt niedergeschlagen und hält den Kopf in die Hand. Auf dem Tisch liegen Unterlagen, ein Laptop und eine kleine Justizfigur.
Am 21. Mai um 17 Uhr lädt die Kanzlei Kolb in Graz zu einem Informationsabend für Frauen ein.
Graz
18/05/2026
21. Mai

Trennung im Kopf? Anwältinnen laden zum Frauen-Infoabend in Graz

Viele Frauen stecken vor einer möglichen Trennung lange zwischen Hoffnung, Angst und Unsicherheit fest. Ein Infoabend in Graz will genau dort ansetzen und rechtliche Orientierung mit emotionaler Klarheit verbinden.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(186 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Am 21. Mai um 17 Uhr lädt die Kanzlei Kolb in Graz zu einem Informationsabend für Frauen, die über Trennung nachdenken und innerlich zwischen Bleiben und Gehen festhängen. Im Mittelpunkt steht eine Frage, die viele betrifft, über die aber selten offen gesprochen wird: Warum fällt der Gedanke an eine Trennung oft schwerer als die Trennung selbst?

Ängste werden thematisiert

Gemeinsam mit der Familienrechtsanwältin Dr. Judith Kolb spricht Coachin und psychosoziale Beraterin Sabine Buiten über die emotionale Überforderung vor einer möglichen Trennung. Dabei geht es um Ängste vor finanziellen Folgen, um Sorgen wegen der Kinder und um die rechtlichen Schritte, die eine Trennung mit sich bringen kann.

Orientierung statt schnelle Antworten

Der Abend soll bewusst keine schnellen Antworten liefern, sondern Orientierung, Struktur und erste nächste Schritte. Der Fokus liegt darauf, warum Frauen oft jahrelang in einem Zustand des Nicht-Entscheidens bleiben und wie sie wieder mehr innere Klarheit gewinnen können. Die Veranstaltung findet am 21. Mai 2026 um 17 Uhr in der Kanzlei Kolb, Neutorgasse 51/III, in Graz statt. Anmeldungen sind über Eventbrite möglich.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: