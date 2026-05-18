Trennung im Kopf? Anwältinnen laden zum Frauen-Infoabend in Graz

Viele Frauen stecken vor einer möglichen Trennung lange zwischen Hoffnung, Angst und Unsicherheit fest. Ein Infoabend in Graz will genau dort ansetzen und rechtliche Orientierung mit emotionaler Klarheit verbinden.

Am 21. Mai um 17 Uhr lädt die Kanzlei Kolb in Graz zu einem Informationsabend für Frauen, die über Trennung nachdenken und innerlich zwischen Bleiben und Gehen festhängen. Im Mittelpunkt steht eine Frage, die viele betrifft, über die aber selten offen gesprochen wird: Warum fällt der Gedanke an eine Trennung oft schwerer als die Trennung selbst?

Ängste werden thematisiert

Gemeinsam mit der Familienrechtsanwältin Dr. Judith Kolb spricht Coachin und psychosoziale Beraterin Sabine Buiten über die emotionale Überforderung vor einer möglichen Trennung. Dabei geht es um Ängste vor finanziellen Folgen, um Sorgen wegen der Kinder und um die rechtlichen Schritte, die eine Trennung mit sich bringen kann.

Orientierung statt schnelle Antworten

Der Abend soll bewusst keine schnellen Antworten liefern, sondern Orientierung, Struktur und erste nächste Schritte. Der Fokus liegt darauf, warum Frauen oft jahrelang in einem Zustand des Nicht-Entscheidens bleiben und wie sie wieder mehr innere Klarheit gewinnen können. Die Veranstaltung findet am 21. Mai 2026 um 17 Uhr in der Kanzlei Kolb, Neutorgasse 51/III, in Graz statt. Anmeldungen sind über Eventbrite möglich.