Uni Vibes 2026: Universität Graz öffnet ihren Campus

Die Universität Graz zeigt mit „Uni Vibes – das Fest, das Grenzen überwindet“, wie stark eine Uni eine Stadt prägen kann: als Ort der Forschung, des Austauschs und der gemeinsamen Zukunft.

"Mit Uni Vibes öffnen wir den Campus für alle und zeigen, dass Wissenschaft nicht nur in Hörsälen und Laboren stattfindet, sondern mitten im Leben"

"Mit Uni Vibes öffnen wir den Campus für alle und zeigen, dass Wissenschaft nicht nur in Hörsälen und Laboren stattfindet, sondern mitten im Leben"

Was kann eine Universität für eine Stadt leisten? Sie forscht, lehrt und bildet aus – aber sie ist auch ein Ort des Austauschs, der Demokratie und der gemeinsamen Zukunftsgestaltung. Genau diesen Gedanken rückt die Universität Graz mit „Uni Vibes – das Fest, das Grenzen überwindet“ in den Mittelpunkt. Am Freitag, 29. Mai 2026, öffnet sie ab 18 Uhr gemeinsam mit dem Festival La Strada Graz ihren Campus und lädt zu einem Abend ein, der Wissenschaft, Kunst, Musik und gesellschaftliche Debatte miteinander verbindet.

„Mitten im Leben“

„Universitäten sind keine abgeschlossenen Räume. Sie sind Teil der Gesellschaft und tragen Verantwortung dafür, Wissen zugänglich zu machen und Diskussionen anzuregen“, betont Rektor Peter Riedler. „Mit Uni Vibes öffnen wir den Campus für alle und zeigen, dass Wissenschaft nicht nur in Hörsälen und Laboren stattfindet, sondern mitten im Leben. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen braucht es Orte, an denen unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen.“

Bei jedem Wetter/Eintritt frei

Der Eintritt ist frei. „Uni Vibes“ findet bei jedem Wetter statt. Für einzelne Programmpunkte ist eine Anmeldung unter http://dasfest.uni-graz.at beziehungsweise vor Ort nach Verfügbarkeit möglich.

Infobox Führungen, Workshops und Performance Lecture: 18 Uhr: Auftakt mit Lucas de Man, Lecture Performance „Being ready for tomorrow!“

18 und 19 Uhr: Baustellenführungen: Graz Center of Physics oder Haus der Bildungswissenschaften

18 Uhr: Workshop im Offenen Labor

ab 19 Uhr: Guided Tours „Getting ready for tomorrow!”

19 und 20 Uhr: UniGraz@Museum – Sonderausstellung “Demokratie er-leben“ Künstlerisches Programm mit: THERE THERE COMPANY (Aula/Hauptgebäude: zeitgenössischer Zirkus)

MERAK (Konzert im Innenhof des Hauptgebäudes: “Balkan Block Party”)

Frauelein Astrid (Konzert, Historischer Lesesaal/Universitätsbibliothek)

Pierres & Fils Brassband

Grazissimo Brass Quintett

DJs Monique Fessl und Uschi Ultra Alle Infos zum Programm: https://dasfest.uni-graz.at/de/programm-2026/

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 10:46 Uhr aktualisiert