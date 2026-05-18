Das Stadttheater Leoben wird erneut zur Bühne für die Kooperation zwischen der Stadt Leoben und der Oper Graz: Am 23. Juni gastiert das Opernstudio Graz mit Jacques Offenbachs „Il Signor Fagotto“ in der Kulturstadt Leoben.

Manchmal braucht es nur einen Abend, um Lust auf mehr zu bekommen. Genau hier setzt das gemeinsame Projekt von Leoben und der Oper Graz an.

Manchmal braucht es nur einen Abend, um Lust auf mehr zu bekommen. Genau hier setzt das gemeinsame Projekt von Leoben und der Oper Graz an.

Ein Abend, der überrascht, unterhält und Lust auf mehr macht: Nach dem erfolgreichen Auftakt 2024 setzen die Stadt Leoben und die Oper Graz ihre Zusammenarbeit fort. Diesmal bringt das Opernstudio Graz eine ebenso witzige wie zugängliche Operette von Jacques Offenbach ins Stadttheater – ideal für alle, die Kultur lieben oder neu für sich entdecken wollen.

Ein Abend, der über­rascht

Manchmal braucht es nur einen Abend, um Lust auf mehr zu bekommen. Genau hier setzt das gemeinsame Projekt von Leoben und der Oper Graz an: Es bringt Musiktheater auf die Bühne, das mitreißt, unterhält und im besten Fall lange nachklingt. Nach dem erfolgreichen Start der Zusammenarbeit wird diese nun fortgeführt – mit einem Stück, das durch Tempo, Humor und starke Charaktere überzeugt. Genau darum geht es im Leobener Kulturkonzept „Lust auf Le(o)benskultur“: hochwertige Angebote, die offen sind für alle.

Ver­wechs­lung mit Fol­gen

Im Mittelpunkt steht das szenische Opernstudiokonzert „Il Signor Fagotto“ von Jacques Offenbach – eine komische Operette in einem Akt, die das Publikum mitten hinein in ein turbulentes Spiel aus Liebe, Eitelkeit und musikalischen Vorlieben zieht. Die Geschichte ist schnell erzählt – und gerade deshalb so wirkungsvoll: Ein Vater hat klare Pläne für die Zukunft seiner Tochter, doch die verfolgt längst ihre eigenen. Als ein vermeintlicher Star die Bühne betritt, geraten die Dinge aus dem Gleichgewicht. Hinter der glänzenden Fassade steckt mehr Schein als Sein – und genau daraus entwickelt sich ein ebenso witziger wie pointierter Schlagabtausch. Verantwortlich für die Inszenierung ist der Musiktheaterregisseur und Obmann des Musiktheaters Leoben Christian Thausing. Gemeinsam mit dem Opernstudio Graz sorgt er für eine Umsetzung, die musikalische Qualität mit lebendigem Spiel verbindet.

Zu­sam­men­ar­beit mit Per­spek­ti­ve

Die Kooperation mit der Oper Graz ist Teil des Leobener Kulturkonzepts „Lust auf Le(o)benskultur“ und setzt gezielt auf starke Partnerschaften. Sie bringt neue künstlerische Impulse in die Stadt und erweitert das Angebot um besondere Formate. Bürgermeister Kurt Wallner sagt dazu: „Solche Projekte bringen neue Facetten ins Kulturleben unserer Stadt. Die Zusammenarbeit mit der Oper Graz ermöglicht es, außergewöhnliche Produktionen nach Leoben zu holen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.“