Klima-Pakt #bindabei: Schon über 1.000 Grazer machen mit

Der Klima-Pakt wurde 2024 ins Leben gerufen, um die Kräfte für den Klimaschutz in Graz zu bündeln. Mit ihrer Teilnahme setzen die Unterzeichner ein sichtbares Zeichen und engagieren sich für ein klimafreundlicheres Leben und Wirtschaften. „Über 1.000 Menschen in Graz sagen bereits: #bindabei. Das ist ein starkes Zeichen dafür, dass viele nicht nur über Klimaschutz reden wollen, sondern selbst etwas beitragen. Genau darum geht es: gemeinsam ins Tun kommen, zuhause, in der Arbeit, im Verein oder im Unternehmen. So entsteht Schritt für Schritt eine Stadt, in der wir auch in Zukunft gut leben können“ sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Stadt Graz unterstützt Klima-Pakt-Teilnehmer

Die Stadt Graz unterstützt die Teilnehmer des Klima-Pakts mit Beratungen, Workshops, Mitmach-Aktionen und Förderungen dabei, klimafreundliche Entscheidungen einfacher in den Alltag zu integrieren. Themen sind unter anderem regionale und gesunde Ernährung, Second Hand-Angebote in Graz, klimafreundliche Mobilität, Reisen mit Bahn und Rad sowie Energiesparen zuhause. Das Klima-Pakt-Netzwerk der Wirtschaftstreibenden, Vereine & Organisationen umfasst aktuell bereits 112 Grazer Unternehmen. „Als Stadtbaudirektor beschäftige ich mich täglich mit der Frage, wie Graz auch in Zukunft lebenswert, klimafit und attraktiv bleibt. Genau deshalb habe ich den Klima-Pakt auch persönlich unterschrieben. Dass mittlerweile 1.000 Grazer:innen dabei sind, ist ein starkes Signal: Klimaschutz gelingt dann, wenn viele Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen – im Beruf genauso wie zuhause“, ergänzt Stadtbaudirektor Bertram Werle.