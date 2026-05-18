Video zeigt Flohmarkt-Eskalation: „Die Leute sind ausgeflippt“

3,99 Euro für einen Teppich? Vor einem Möbelgeschäft in der Steiermark hat genau dieses Angebot für ordentlich Chaos gesorgt. Ein Video zeigt, wie sich mehrere Menschen um das beste Schnäppchen raufen.

Im Mai hat ein Möbelhaus in Graz einen Flohmarkt veranstaltet – mit echten Schnäppchen: Hochwertige Teppiche gab’s schon ab 3,99 Euro. Doch aus der gemütlichen Schatzsuche wurde schnell ernst: Plötzlich stritten mehrere Personen um die letzten Stücke. Eine Augenzeugin hat den Moment auf Video festgehalten. Die Aufnahme zeigt, wie sich mehrere Personen um die begehrten Schnäppchen streiten und an den Teppichen ziehen. Am Ende kommt es sogar zu einem Sturz, der auch böse hätte ausgehen können.

Streit um Schnäppchen eskaliert: „Leute sind komplett ausgeflippt“

„Es gab dort unter anderem Teppiche um nur 3,99 Euro – und wegen solcher Angebote sind die Leute komplett ausgeflippt“, schildert die Augenzeugin, die auch das Video aufgenommen hat, die wilden Szenen. „Teilweise war das Gedränge so schlimm, dass es fast zu einem Kampf gekommen ist. So etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wirklich unfassbar.“ Am Ende zeigt sich: Bei 3,99 Euro hört die Gemütlichkeit schnell auf.