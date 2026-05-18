Bremsprobefahrten: Ersatzverkehr bei Linie 5

Fahrgäste der Straßenbahnlinie 5 müssen sich in Graz auf Änderungen einstellen. Wegen Bremsprobefahrten der neuen Flexity-Bim fährt zwischen Zentralfriedhof und Puntigam an zwei Tagen ein Ersatzbus.

Die Holding Graz richtet für die Straßenbahnlinie 5 an zwei Tagen einen Schienenersatzverkehr ein. Grund dafür sind Bremsprobefahrten der Flexity-Straßenbahn im Abschnitt zwischen Zentralfriedhof und Puntigam. Betroffen sind Mittwoch, 20. Mai 2026, sowie Donnerstag, 21. Mai 2026. Der Ersatzverkehr fährt jeweils von etwa 9 bis 12 Uhr.

Busse statt Straßenbahn

Während der Sperre verkehren Busse als Linie E5 zwischen Zentralfriedhof und Puntigam. Die Busse starten bei der Bushaltestelle Zentralfriedhof der Linie 52 und fahren entlang der Triester Straße bis zum Nahverkehrsknoten Puntigam. Auch die Rückfahrt erfolgt über die Triester Straße zurück zum Zentralfriedhof.

Diese Haltestellen werden bedient

Für den Ersatzverkehr werden mehrere zusätzliche Haltestellen eingerichtet. In Richtung Puntigam fährt der Ersatzbus unter anderem die Nachtbushaltestellen der Linie N5 bei Plachelhofstraße und Maut Puntigam an. Die Haltestelle „Brauquartier/tim“ befindet sich währenddessen in der Triester Straße vor der Kreuzung mit der Alten Poststraße. Bei „Brauhaus Puntigam“ halten die Busse in der Triesterstraße am Beginn des Rechtsabbiegestreifens vor der Kreuzung Schwarzer Weg.

Linie 5 fährt verkürzt

Die reguläre Straßenbahnlinie 5 fährt während der Bremsprobefahrten nur zwischen Andritz und Zentralfriedhof. Fahrgäste Richtung Puntigam müssen daher auf die Ersatzbusse umsteigen. Die Holding Graz informiert dazu: „Wegen Bremsprobefahrten der Flexity-Straßenbahn im Abschnitt Zentralfriedhof – Puntigam müssen wir […] einen Schienenersatzverkehr mit Bussen für die Straßenbahnlinie 5 zwischen Zentralfriedhof und Puntigam einrichten.“