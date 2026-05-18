Grazer Tanzclub holte sieben Medaillen bei Weltmeisterschaft in Kroatien

Mit starken Choreografien, viel Teamgeist und internationalen Spitzenleistungen hat der Grazer Tanzsportclub „The One“ bei den „DanceStar World Dance Masters“ in Poreč (Kroatien) für Aufsehen gesorgt. 25 Tänzerinnen und Tänzer reisten zur Weltmeisterschaft nach Kroatien und kamen mit gleich sieben Medaillen zurück nach Graz. Zwei Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen holte der Verein in den Kategorien Urban Styles und Commercial. Damit bestätigte der Grazer Tanzclub einmal mehr seinen Platz in der internationalen Tanzszene. Bereits 2022 schrieb der Verein Geschichte, als erstmals ein Hip-Hop-Weltmeistertitel nach Österreich ging. Dafür wurde der Club sogar ins Goldene Buch der Stadt Graz eingetragen.

Gold für Duo und Gruppe

Besonders erfolgreich verlief die Weltmeisterschaft für Lilli Maj Pilz und Anna Menz. Die beiden Tänzerinnen holten Gold in der Kategorie „Duo Commercial Youth“. Ebenfalls ganz oben am Podest landete die Gruppe „One Impact“, die den ersten Platz in der Kategorie „Group Urban Styles Juniors“ erreichte. Auch Sarah Osagiede durfte jubeln: Sie sicherte sich den Vize-Weltmeistertitel in der Kategorie „Solo Commercial Seniors“. Gleichzeitig begleitet sie das Team als Trainerin. „Es macht mich unglaublich stolz zu sehen, wie sehr unsere Tänzer:innen in den letzten Monaten gewachsen sind – sowohl tänzerisch als auch persönlich. Die Ergebnisse sind natürlich eine wunderschöne Belohnung, aber noch wichtiger ist der starke Zusammenhalt innerhalb unseres Teams. Genau das zeichnet den TSC The One aus“, so Osagiede stolz.

©TSC The One | Mit starken Auftritten überzeugten die Grazer Tänzerinnen und Tänzer bei den „DanceStar World Dance Masters“ in Kroatien.

„Darauf sind wir unglaublich stolz“

Für den Verein sind die Erfolge das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Das betont auch Vereinsgründerin Milena Blahowsky: „Diese Erfolge sind das Ergebnis jahrelanger konsequenter Arbeit, großer Leidenschaft und eines starken Miteinanders. Unsere Tänzer:innen vertreten Graz und Österreich mit enormem Einsatz und Professionalität auf internationalen Bühnen. Darauf sind wir unglaublich stolz!“ Nach den erfolgreichen Wettkampftagen in Kroatien wartet bereits die nächste große Herausforderung. Von 4. bis 7. Juni steht in Klagenfurt die IDO-Europameisterschaft auf dem Programm. Dort wollen die Grazer Tänzerinnen und Tänzer an ihre Leistungen aus Poreč anschließen.

Klare Worte zur Anerkennung

Neben den sportlichen Erfolgen richtet der Verein aber auch einen klaren Appell an die Politik. „Österreich – und insbesondere Graz – mischt seit vielen Jahren an der Weltspitze im Tanzsport mit. Warum dieser noch immer nicht als offizieller Sport in Österreich anerkannt ist, ist und bleibt für uns ein Rätsel!“, stellt TSC-The-One-Urgestein Mimi Sagmeister klar. Für sie steht fest: „Das muss sich endlich ändern!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 15:38 Uhr aktualisiert