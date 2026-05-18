Stadt Graz ehrte 61 Mitarbeiter mit bis zu 40 Dienstjahren

Im Gemeinderatssitzungssaal kamen Kolleginnen und Kollegen aus 22 Abteilungen der Stadt Graz sowie dienstzugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Holding Graz, ITG und GBG zusammen. Gemeinsam blickten sie auf viele Jahre im Dienst für die Grazer Bevölkerung zurück.

Feier mit Musik aus vergangenen Jahrzehnten

Die Ehrungsfeier stand ganz im Zeichen von Verlässlichkeit, Erfahrung und Engagement. 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden für 25 Jahre im Dienst ausgezeichnet, weitere 18 blicken bereits auf 40 Dienstjahre zurück. Für Stimmung sorgte Musik aus den jeweiligen Eintrittsjahren der Geehrten. Damit wurde die Feier auch zu einer kleinen Zeitreise zurück zu den ersten Arbeitstagen der Jubilarinnen und Jubilare. Bürgermeisterin Elke Kahr, Magistratsdirektor Martin Haidvogl sowie die jeweiligen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter gratulierten persönlich und überreichten die Urkunden.

„Keine Kleinigkeit“

Bürgermeisterin Elke Kahr bedankte sich bei den langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: „Danke, dass Sie der Einladung zu dieser Feier gefolgt sind. So lange im öffentlichen Dienst für die Bevölkerung da zu sein, ist keine Kleinigkeit. Ich bin selbst zutiefst dankbar, dass wir so tolle Mitarbeitende haben, auf die man sich verlassen kann“. Auch Magistratsdirektor Martin Haidvogl würdigte den Einsatz der Geehrten: „Dank Ihnen hat sich die Stadt Graz in eine großartige Richtung entwickelt. In der Stadtverwaltung arbeiten hochengagierte, motivierte Menschen, die für ihre Arbeit brennen.“