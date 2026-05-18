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/ ©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz bei einem Einsatz.
Auf der L364 kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.
Eggersdorf bei Graz
18/05/2026
Straße kurz gesperrt

Unfall in Graz-Umgebung: Eine Person verletzt

Auf der L364 in Eggersdorf bei Graz kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Für die Aufräumarbeiten musste die Straße kurzfristig in beide Richtungen gesperrt werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Auf der L364 in Eggersdorf bei Graz hat sich am Montagnachmittag, dem 18. Mai, ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignet. Die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz wurde gegen 15.47 Uhr alarmiert. Eine Person wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Die Einsatzkräfte befreiten die Fahrbahn von Fahrzeugteilen und räumten die Unfallstelle. Dafür musste die L364 kurzfristig in beide Richtungen gesperrt werden. Neben der Feuerwehr standen auch das Rote Kreuz sowie die Polizei im Einsatz.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz |
Die Feuerwehr räumte nach dem Unfall auf der L364 Fahrzeugteile von der Fahrbahn.
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