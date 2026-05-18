Galanacht: 500 Gäste feierten Europas Maßschneider in Graz

Edle Stoffe, aufwendig geschneiderte Kreationen und minutenlanger Applaus: Graz wurde am Wochenende zum Treffpunkt der europäischen Maßschneiderei. Beim „European Master Tailor Congress“ verwandelte sich der Congress Graz vor rund 500 Gästen in einen Laufsteg für traditionelles Handwerk mit modernem Anspruch. Maßschneiderinnen und Maßschneider aus ganz Europa präsentierten dabei ihre Kollektionen und zeigten, wie vielseitig und innovativ die Branche heute ist. Die Galanacht der Mode bildete gleichzeitig den Höhepunkt und Abschluss des Projekts „Mein Betrieb – Meine Leidenschaft 3.0“.

©Michael Schnabl | Die Kollektion von Christa Franz zog die Blicke auf sich.

Handwerk im Rampenlicht

Im Mittelpunkt standen vor allem die Kreationen steirischer Betriebe. Ergänzt wurde die Modenschau durch einen Showact mit Profitänzern, der Mode und Bewegung spektakulär miteinander verband. Für die Gäste wurde der Abend damit nicht nur zur Modeschau, sondern zu einer eindrucksvollen Inszenierung des Handwerks. Für die steirische Landesinnung der Mode- und Bekleidungstechnik war die Veranstaltung ein bewusstes Zeichen für mehr Sichtbarkeit der Branche. „Es ist uns wichtig, die Arbeit unserer Mitglieder nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch entsprechend zu würdigen. Dieses Event war ein Fest für unsere Schneiderinnen und Schneider – und für das Handwerk insgesamt“, betont Landesinnungsmeisterin Anneliese Ringhofer.

„Das gibt der Branche Aufwind“

Besonders das Engagement und die Kreativität der Betriebe standen für Ringhofer im Mittelpunkt. „Das Engagement, das Herzblut und die Kreativität unserer Betriebe in einem solchen Rahmen präsentiert und gewürdigt zu sehen, gibt der gesamten Branche Aufwind“, so Ringhofer weiter. Auch WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk zeigte sich begeistert vom großen Interesse an der Veranstaltung. „Wenn rund 500 Menschen im Congress Graz für die Maßschneiderei applaudieren, dann ist das ein starkes Signal: Handwerk braucht eine Bühne – und es verdient Wertschätzung, faire Rahmenbedingungen und echte Perspektiven für den Nachwuchs.“

©Michael Schnabl Innungsmeisterin Anneliese Ringhofer (2.v.l.) und WKO Steiermark Präsident Josef Herk durften bei der Galanacht der Mode Maßschneiderinnen weit über die steirischen Landesgrenzen hinaus begrüßen.

Graz als Zentrum der Maßschneiderei

Mit dem Europäischen Schneiderkongress rückte Graz einmal mehr als Standort für Mode, Handwerk und Design in den Mittelpunkt. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, dass traditionelle Maßschneiderei längst nicht nur für klassische Handwerkskunst steht, sondern auch für Kreativität, Innovation und moderne Inszenierung.