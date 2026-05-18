Gewitter ziehen über den Raum Graz: Warnung vor Starkregen und Hagel

Überraschend haben sich am Montagabend im Raum Graz mehrere Gewitter gebildet. Laut Skywarn Austria breiten sich diese aktuell weiter in Richtung Süden und Südosten aus. Betroffen sind damit auch Teile der Südsteiermark.

„Überraschenderweise gehen seit längerer Zeit im Raum Graz Gewitter nieder, die sich nun auch weiter süd- bzw. südostwärts ausbreiten. Es ist weiterhin mit Starkregen und kleinem Hagel zu rechnen“, heißt es von Skywarn Austria.

Gelbe Wetterwarnung ausgegeben

Auch die Geosphere Austria hat für Graz bereits eine gelbe Wetterwarnung ausgegeben. Gewarnt wird dabei vor Gewittern in der Region. Mit den Gewittern kann es lokal zu kräftigem Regen sowie kleinem Hagel kommen. Wie stark der Regen stellenweise ausfällt, zeigt auch ein Video eines 5-Minuten-Lesers aus Graz. Darauf sind Gewitter und kräftiger Regen in der Landeshauptstadt zu sehen.

©Geosphere Austria Die Geosphere Austria gab für Graz eine gelbe Wetterwarnung vor Gewittern aus.