Verkehrsunfall bei Graz: Eine Person bei Kollision verletzt

Am Montag wurde die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz um 15.47 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person alarmiert. Der Unfall ereignete sich auf der L364. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Person unbestimmten Grades verletzt. Die Feuerwehr übernahm in weiterer Folge die Absicherung der Einsatzstelle sowie die Reinigung der Fahrbahn. Fahrzeugteile und Verschmutzungen wurden entfernt, um die Straße wieder sicher befahrbar zu machen. Für die Dauer der Arbeiten musste die L364 kurzfristig in beide Richtungen gesperrt werden. Neben der Feuerwehr standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.