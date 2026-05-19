Zinzengrinsen: Grazer Straßenfest lädt wieder zum gemeinsamen Feiern ein

In Graz wird auch 2026 wieder das Straßenfest Zinzengrinsen stattfinden. Das Event steht ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Lebensfreude und urbanem Kulturgenuss und verwandelt die Stadt für einen Tag in eine große Open-Air-Bühne. Zinzengrinsen setzt dabei auf ein vielfältiges Programm: An mehreren Standorten sorgen Livebands für musikalische Unterhaltung, während Streetfood-Stände kulinarische Vielfalt bieten. Ergänzt wird das Angebot durch Workshops, Straßenmalerei, Gewinnspiele mit attraktiven Preisen sowie ein umfangreiches Kinderprogramm inklusive Hüpfburg. Das Fest versteht sich als Einladung an alle Generationen, gemeinsam zu feiern, zu tanzen und den Alltag hinter sich zu lassen. Ganz im Sinne des Veranstaltungsmottos „Don’t forget: enjoy life and smile!“ steht das Miteinander im Mittelpunkt.