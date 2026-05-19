Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen bei einem Straßenfest in Graz.
Am 23. Mai findet wieder das beliebte Straßenfest Zinzengrinsen im Grazer Univiertel statt. Ab 14 Uhr gibt es Programm.
Graz
19/05/2026
23. Mai
#goodnews

Zinzengrinsen: Grazer Straßenfest lädt wieder zum gemeinsamen Feiern ein

Das beliebte Grazer Straßenfest Zinzengrinsen findet wieder statt und verspricht erneut Musik, Kulinarik und ein buntes Programm für alle Generationen. Am 23. Mai wird das Univiertel zur Feierzone.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

In Graz wird auch 2026 wieder das Straßenfest Zinzengrinsen stattfinden. Das Event steht ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Lebensfreude und urbanem Kulturgenuss und verwandelt die Stadt für einen Tag in eine große Open-Air-Bühne. Zinzengrinsen setzt dabei auf ein vielfältiges Programm: An mehreren Standorten sorgen Livebands für musikalische Unterhaltung, während Streetfood-Stände kulinarische Vielfalt bieten. Ergänzt wird das Angebot durch Workshops, Straßenmalerei, Gewinnspiele mit attraktiven Preisen sowie ein umfangreiches Kinderprogramm inklusive Hüpfburg. Das Fest versteht sich als Einladung an alle Generationen, gemeinsam zu feiern, zu tanzen und den Alltag hinter sich zu lassen. Ganz im Sinne des Veranstaltungsmottos „Don’t forget: enjoy life and smile!“ steht das Miteinander im Mittelpunkt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: