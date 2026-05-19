Neue Regelung in Graz: Hebammen werden von Parkgebühren befreit

Der Grazer Gemeinderat beschließt eine neue Regelung für Hebammen: Berufliche Fahrten im Rahmen von Hausbesuchen werden künftig von Parkgebühren befreit. Die Maßnahme soll den Arbeitsalltag spürbar erleichtern und gilt ab 4. Juni.

Die Stadt Graz setzt mit dem Beschluss ein Zeichen für bessere Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen. Künftig müssen Hebammen bei beruflichen Einsätzen, etwa bei Geburten, Vor- und Nachsorge sowie Beratungsgesprächen im Rahmen des Eltern-Kind-Passes, keine Parkgebühren mehr entrichten. Die neue Regelung wird in der Gemeinderatssitzung am 21. Mai beschlossen und soll insbesondere jene Tätigkeiten erleichtern, bei denen kurzfristige und nicht planbare Einsatzzeiten an der Tagesordnung stehen.

Gleichstellung mit Ärzten und Pflegeberufen

Mit der Entscheidung werden Hebammen in Graz rechtlich jenen Berufsgruppen gleichgestellt, die bereits von ähnlichen Ausnahmen profitieren. Dazu zählen unter anderem Ärzte sowie mobile und ambulante Pflegedienste. Ziel sei es, eine einheitliche Behandlung im Bereich der mobilen Gesundheitsversorgung sicherzustellen und praktische Hürden im Berufsalltag zu reduzieren.

Initiative aus dem Berufsalltag heraus

Angestoßen wurde die Regelung von der Grazer Hebamme Christine Rieger. Sie verweist auf die Bedeutung der Maßnahme für die tägliche Arbeit: Die Befreiung von Parkgebühren stelle eine wesentliche Erleichterung dar und unterstütze die Betreuung von Familien direkt im häuslichen Umfeld. Auch aus der Stadtregierung kommt breite Zustimmung. Bürgermeisterin Elke Kahr betont, dass man sich „seit langem dafür eingesetzt“ habe, diese Entlastung umzusetzen, da es in der Versorgung oft auf jede Minute ankomme.

©KPÖ Graz Bürgermeisterin Elke Kahr: „Seit langem haben wir uns dafür eingesetzt, dass es für Hebammen eine Befreiung von Parkgebühren gibt. Das ist eine wichtige Erleichterung in einem Berufsfeld, in dem es auf jede Minute ankommen kann.“

Politik betont Bedeutung der Hebammenarbeit

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hebt hervor, dass Hebammen häufig unter Zeitdruck direkt bei Familien im Einsatz seien. Die neue Regelung ermögliche ein schnelleres und unkomplizierteres Ankommen bei den Patienten und stärke damit die Versorgung unmittelbar. Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer ergänzt, dass eine funktionierende Gesundheitsversorgung auch die Arbeitsrealität jener berücksichtigen müsse, die täglich mobil im Einsatz sind. Gerade die Begleitung von Familien in sensiblen Lebensphasen brauche verlässliche Rahmenbedingungen.

©Stadt Graz/Foto Fischer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Hebammen leisten jeden Tag unglaublich wichtige Arbeit, oft direkt bei Familien zuhause und oft unter großem Zeitdruck. Mit der Parkgebührenbefreiung schaffen wir eine konkrete Erleichterung im Berufsalltag und sorgen dafür, dass Hebammen rasch und unkompliziert dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Damit setzen wir einen langjährigen Wunsch um und stärken die Gesundheitsversorgung für Familien in Graz ganz unmittelbar.“ ©Stadt Graz/Foto Fischer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer: „Wer Gesundheitsversorgung ernst nimmt, muss auch die Arbeitsrealität jener sehen, die täglich unterwegs sind und Menschen zuhause begleiten. Genau dort braucht es die Beratung und Unterstützung von Hebammen für Familien in einer sehr aufregenden Phase voller Fragen.“

Breitere Versorgung und weniger Bürokratie

Laut dem Österreichischen Hebammengremium geht die Grazer Lösung über bestehende Regelungen in anderen Städten hinaus. Während etwa in Wien Parkausnahmen teilweise nur für Geburten gelten, umfasst die neue Regelung in Graz auch Vor- und Nachsorgeleistungen. Für die Nutzung ist eine klar sichtbare Kennzeichnung des Fahrzeugs mit der offiziellen „Hebamme im Dienst“-Tafel erforderlich. Diese wird zentral vom Hebammengremium ausgegeben, wodurch zusätzlicher Verwaltungsaufwand vermieden werden soll. Mit der neuen Regelung will die Stadt Graz die Rahmenbedingungen für einen zentralen Gesundheitsberuf verbessern und gleichzeitig die mobile Versorgung von Familien stärken. Die Befreiung von Parkgebühren tritt mit 4. Juni 2026 in Kraft.