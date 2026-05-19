„Lange und nasse Nacht“: Hagel, Gewitter, Starkregen forderte Feuerwehr

Bereits am Montagabend war es im Raum Graz überraschend zu kräftigen Gewittern gekommen. Bereits im Vorfeld wurde vor Starkregen und kleinem Hagel gewarnt. Die GeoSphere Austria gab für Graz eine gelbe Wetterwarnung aus. 5 Minuten berichtete: Gewitter ziehen über den Raum Graz: Warnung vor Starkregen und Hagel.

Nach Gewitter und Starkregen: Sieben Feuerwehreinsätze in Seiersberg

Und tatsächlich: Hagel gefolgt stundenlangem Starkregen sorgte für einen ungemütlichen Abend in Graz. Die Auswirkungen der intensiven Regenfälle zeigten sich wenig später auch in Seiersberg. Dort standen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Seiersberg sowie der Freiwillige Feuerwehr Pirka-Windorf bis tief in die Nacht im Einsatz. Insgesamt mussten sieben Einsätze abgearbeitet werden. Hauptsächlich galt es, überflutete Keller auszupumpen und vollgelaufene Tiefgaragen trockenzulegen. Durch die großen Regenmengen kam es in mehreren Bereichen zu Wassereintritten. Für die Einsatzkräfte bedeutete der Abend eine lange und nasse Nacht. Erst in den frühen Morgenstunden konnten die Feuerwehren wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.