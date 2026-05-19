KFG präsentiert Wahlkampfkurs für Grazer Gemeinderatswahl

Mit Stadträtin Claudia Schönbacher und Gemeinderat Michael Winter setzt die KFG bei der Gemeinderatswahl am 28. Juni auf eine Doppelspitze. Die Bürgerliste positioniert sich dabei als Oppositionskraft zur derzeitigen Stadtkoalition in Graz. Unter dem Wahlkampfmotto „Schnauze voll von dieser Politik!“ kündigte die Partei an, insbesondere finanz- und verkehrspolitische Themen in den Mittelpunkt zu stellen.

Kritik an Verkehrs- und Finanzpolitik

Schönbacher übte deutliche Kritik an der aktuellen Stadtregierung und sprach von einer aus ihrer Sicht problematischen Schuldenentwicklung sowie einer ideologisch geprägten Politik. Besonders die Verkehrsmaßnahmen der vergangenen Jahre stehen für die KFG im Zentrum der Kritik. Die Partei verweist unter anderem auf den Wegfall von Parkplätzen sowie steigende Kosten im öffentlichen Verkehr. Zudem fordert die KFG eine aus ihrer Sicht ausgewogenere Mobilitätspolitik für alle Verkehrsteilnehmer. In diesem Zusammenhang kritisierte Schönbacher auch die Arbeit von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und sprach sich gegen die derzeitige Verkehrsstrategie der Stadt aus.

Sicherheit und Stadionfrage als weitere Themen

Auch Winter thematisierte die Sicherheitslage in Graz sowie die Diskussion rund um die Stadionfrage. Die KFG fordert eine langfristige Lösung für internationale Fußballspiele in Graz und kritisiert, dass bisher keine endgültige Entscheidung getroffen worden sei. Darüber hinaus sieht die Partei Handlungsbedarf bei der städtischen Sicherheits- und Wirtschaftspolitik. Für die Gemeinderatswahl formuliert die KFG das Ziel, erneut Klubstärke im Grazer Gemeinderat zu erreichen. Gleichzeitig wolle man dazu beitragen, die politischen Mehrheitsverhältnisse in Graz zu verändern.