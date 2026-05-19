Samstag: Demo in Graz sorgt für Änderungen im Straßenverkehr

Buslinie 30 Umleitung: Die Graz Linien müssen die Buslinie 30 von 14.45 bis 16.15 Uhr zwischen Geidorfplatz und Kaiser-Josef-Platz in Richtung Citypark wegen der Sperre der Franz-Graf-Allee über die Glacisstraße umleiten.

Linie 30 Richtung Citypark:

Ab der Haltestelle Geidorfplatz fahren die Busse über Glacisstraße zum Kaiser-Josef-Platz/Oper und weiter wie bisher zum Citypark.

Aufgelassene Haltestellen: Die Haltestellen „Paulustor“, „Karmeliterplatz“, „Schauspielhaus“ und „Tummelplatz“ können nicht bedient werden.

Zusätzliche Haltestellen: Die Haltestellen „Zinzendorfgasse“ und „Maiffredygasse“ werden mitbedient.

Linie 30 Richtung Geidorf:

Ab der Haltestelle Kaiser-Josef-Platz/Oper fahren die Busse über Glacisstraße – Erzherzog-Johann-Allee – Burgring – Einspinnergasse – Burggasse zur Haltestelle Tummelplatz und weiter wie bisher nach Geidorf.

Zusätzliche Haltestelle: Die Haltestelle „Maiffredygasse“ der Linien 31 und 39 wird mitbedient.

Straßenbahnlinien 1, 4 und 7: In der Zeit von ca. 16 – ca. 17 Uhr werden die Straßenbahnlinien 1, 4 und 7 über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet.

Straßenbahnlinien 3 und 5: In der Zeit von 16 – ca. 17.20 Uhr wird für die Linien 3 und 5 ein Ersatzverkehr mit Bussen vom Jakominiplatz nach Andritz eingerichtet.