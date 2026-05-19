Samstag: Demo in Graz sorgt für Änderungen im Straßenverkehr
Am Samstag, dem 23. Mai kommt es in Graz wegen einer Versammlung zu umfangreichen Änderungen im öffentlichen Verkehr. Mehrere Straßenbahnlinien werden umgeleitet, zudem ist ein Ersatzverkehr im Einsatz.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Wegen einer Versammlung kommt es am Samstag, 23. Mai 2026, in der Zeit von ca. 14.45 Uhr bis ca. 17.15 Uhr zur Umleitung der Linie 30 in Richtung Citypark über die Glacisstraße wegen der Sperre der Franz-Graf-Allee, zur Umleitung der Straßenbahnlinien 1, 4, 7 über den Andreas-Hofer-Platz und zu einem Ersatzverkehr mit Bussen für die Straßenbahnlinien 3 und 5 zwischen Jakominiplatz und Andritz.
Die Route
Die Versammlung beginnt um ca. 15 Uhr in der Franz-Graf-Allee. Ab ca. 15.45 Uhr gehen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf der Strecke Franz-Graf-Allee – Opernring – Eisernes Tor – Herrengasse – Sackstraße zum Schloßbergplatz.
Zu den Änderungen
Buslinie 30 Umleitung: Die Graz Linien müssen die Buslinie 30 von 14.45 bis 16.15 Uhr zwischen Geidorfplatz und Kaiser-Josef-Platz in Richtung Citypark wegen der Sperre der Franz-Graf-Allee über die Glacisstraße umleiten.
Linie 30 Richtung Citypark:
Ab der Haltestelle Geidorfplatz fahren die Busse über Glacisstraße zum Kaiser-Josef-Platz/Oper und weiter wie bisher zum Citypark.
Aufgelassene Haltestellen: Die Haltestellen „Paulustor“, „Karmeliterplatz“, „Schauspielhaus“ und „Tummelplatz“ können nicht bedient werden.
Zusätzliche Haltestellen: Die Haltestellen „Zinzendorfgasse“ und „Maiffredygasse“ werden mitbedient.
Linie 30 Richtung Geidorf:
Ab der Haltestelle Kaiser-Josef-Platz/Oper fahren die Busse über Glacisstraße – Erzherzog-Johann-Allee – Burgring – Einspinnergasse – Burggasse zur Haltestelle Tummelplatz und weiter wie bisher nach Geidorf.
Zusätzliche Haltestelle: Die Haltestelle „Maiffredygasse“ der Linien 31 und 39 wird mitbedient.
Straßenbahnlinien 1, 4 und 7: In der Zeit von ca. 16 – ca. 17 Uhr werden die Straßenbahnlinien 1, 4 und 7 über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet.
Straßenbahnlinien 3 und 5: In der Zeit von 16 – ca. 17.20 Uhr wird für die Linien 3 und 5 ein Ersatzverkehr mit Bussen vom Jakominiplatz nach Andritz eingerichtet.