Grazer holte sich 16.000 Euro von Banken zurück

Zwei OGH-Urteile sorgen derzeit bei Kreditnehmern für Aufsehen. Wie Finanz.at berichtet, bekam ein Grazer nach der Prüfung alter Kreditverträge rund 16.000 Euro von Banken zurück. Nun lassen viele ihre Verträge kontrollieren.

Nach zwei OGH-Urteilen lassen derzeit viele Menschen ihre alten Kreditverträge prüfen. Ein Grazer erhielt dabei laut Finanz.at rund 16.000 Euro von Banken zurück.

Nach zwei OGH-Urteilen lassen derzeit viele Menschen ihre alten Kreditverträge prüfen. Ein Grazer erhielt dabei laut Finanz.at rund 16.000 Euro von Banken zurück.

Zwei aktuelle Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs sorgen derzeit bei vielen Kreditnehmern für Aufsehen. Im Mittelpunkt stehen Bearbeitungsgebühren bei Krediten und die Frage, ob diese in manchen Fällen unzulässig verrechnet wurden. Wie Finanz.at berichtet, lassen deshalb immer mehr Menschen ihre alten Kreditverträge prüfen. Dass sich das lohnen kann, zeigt auch der Fall eines Grazers. Der Mann ließ einen Kredit überprüfen, der bereits seit 2001 läuft. Anfangs sei er laut Finanz.at noch skeptisch gewesen, ob tatsächlich Geld zurückgeholt werden könne. Am Ende erhielt er rund 16.000 Euro retour.

Rückzahlung nach mehreren Monaten

Unterstützung bekam der Grazer vom Prozessfinanzierer Jufina. Die Rückforderung betraf laut Finanz.at zwei Kredite. Während eine Bank rasch bezahlt habe, habe sich die Abwicklung bei einer anderen länger gezogen. Insgesamt dauerte die Rückzahlung rund sechs Monate. Hintergrund dafür sind zwei OGH-Urteile aus dem Vorjahr. Darin stellte das Gericht klar, dass Bearbeitungsgebühren zwar grundsätzlich erlaubt bleiben. Problematisch werde es aber, wenn Gebühren unklar formuliert oder unverhältnismäßig hoch seien.

Gericht kritisierte hohe Gebühren

In einem Fall ging es um eine Kreditbearbeitungsgebühr von mehr als 20.000 Euro. Laut Gericht habe der verrechnete Betrag nicht zum tatsächlichen Aufwand der Bank gepasst. In einem weiteren Verfahren wurde eine pauschale Gebühr von drei Prozent beanstandet, weil die Leistungen dafür nicht ausreichend erklärt worden seien.

Alte Kreditverträge werden jetzt geprüft

Laut Finanz.at melden sich seit den Urteilen deutlich mehr Menschen bei Konsumentenschützern und Prozessfinanzierern. Banken betonen zwar, dass es sich um Einzelfallentscheidungen handle. Trotzdem wächst offenbar das Interesse, ältere Kreditverträge genauer unter die Lupe zu nehmen. Besonders wichtig für Betroffene: Mögliche Ansprüche können laut Bericht bis zu 30 Jahre rückwirkend geltend gemacht werden. Entscheidend bleibt aber immer die konkrete Formulierung im jeweiligen Vertrag.