Hebammen parken in Graz künftig gratis

Hebammen in Graz müssen bei beruflichen Autofahrten künftig keine Parkgebühren mehr zahlen. Die neue Regelung gilt ab 4. Juni und umfasst neben Geburten auch Hausbesuche, Vor- und Nachsorge sowie Beratungsgespräche.

Für Hebammen in Graz fällt künftig eine organisatorische Belastung weg: Der Grazer Gemeinderat beschließt am 21. Mai eine neue Regelung, mit der berufliche Autofahrten von Parkgebühren befreit werden. Die Änderung tritt mit 4. Juni in Kraft. Die Befreiung gilt für Fahrten im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nach dem Hebammengesetz. Dazu zählen nicht nur Geburten, sondern auch Hausbesuche zur Vor- und Nachsorge sowie Beratungsgespräche im Rahmen des Eltern-Kind-Passes.

Hausbesuche oft schwer planbar

Gerade bei Hausbesuchen sei die Dauer oft nicht vorhersehbar. Bisher mussten sich viele Hebammen deshalb laufend mit Parksituationen oder möglichen Strafzetteln beschäftigen. Die neue Regelung soll den Berufsalltag nun deutlich erleichtern. Die Initiative dafür kam von der Grazer Hebamme Christine Rieger. „Ich danke Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer herzlich für ihren engagierten Einsatz für uns freiberufliche Hebammen. Die Befreiung von den Parkgebühren stellt eine bedeutende Erleichterung in unserem beruflichen Alltag dar und unterstützt uns maßgeblich bei der Betreuung von Familien in ihrem Zuhause“, erklärt Rieger.

Gleichstellung mit Ärzten

Mit der neuen Regelung werden Hebammen künftig Ärztinnen, Ärzten und ambulanten Pflegediensten gleichgestellt. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betont: „Seit langem haben wir uns dafür eingesetzt, dass es für Hebammen eine Befreiung von Parkgebühren gibt. Das ist eine wichtige Erleichterung in einem Berufsfeld, in dem es auf jede Minute ankommen kann.“ Auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) verweist auf die Bedeutung der Arbeit von Hebammen: „Mit der Parkgebührenbefreiung schaffen wir eine konkrete Erleichterung im Berufsalltag und sorgen dafür, dass Hebammen rasch und unkompliziert dort ankommen, wo sie gebraucht werden.“

Regelung geht weiter als in anderen Städten

Laut Stadt Graz umfasst die neue Regelung die gesamte berufliche Tätigkeit von Hebammen und geht damit über bestehende Lösungen in anderen Städten hinaus. In Wien gelten vergleichbare Ausnahmen etwa nur für den Bereich der Geburtshilfe. Damit die Befreiung genutzt werden kann, müssen Fahrzeuge künftig mit der offiziellen Tafel „Hebamme im Dienst“ samt Amtssiegel des Österreichischen Hebammengremiums gekennzeichnet sein. Die Ausgabe der Tafeln erfolgt zentral über das Hebammengremium.