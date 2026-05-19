Tödlicher Crash zwischen Traktor und Auto: 87-Jähriger tot

Ein 87-Jähriger kam am Dienstagmittag bei einem schweren Verkehrsunfall in Hausmannstätten ums Leben. Auf einer Kreuzung kollidierten ein Traktor und ein Auto miteinander.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Dienstagmittag, dem 19. Mai, in Hausmannstätten im Bezirk Graz-Umgebung ein Todesopfer gefordert. Auf einer Kreuzung kollidierten ein Traktor und ein Auto miteinander. Für den Lenker des Autos kam jede Hilfe zu spät.

Mann wurde aus Fahrzeug geschleudert

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf der L371. Ein 71-jähriger Grazer war mit seinem Traktor von Hausmannstätten kommend in Richtung Graz unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 87-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Auto in eine Kreuzung ein. Bei der Kollision wurde der 87-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert. Nachkommende Verkehrsteilnehmer reagierten sofort, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Trotz der eingeleiteten Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.