TU Graz widmet Grazern Fenstern und Türen eigene Atlanten

Wer durch Graz spaziert, achtet meist auf Fassaden, Plätze oder bekannte Gebäude. Zwei neue Publikationen der TU Graz richten den Blick jetzt aber auf Details, die oft übersehen werden: historische Fenster und Türen.

Mit dem „Fensteratlas Graz“ und dem „Türatlas Graz“ dokumentiert die TU Graz die Vielfalt historischer Fenster und Türen in der Stadt. Entstanden sind die beiden Werke gemeinsam mit Architekturstudierenden sowie in Kooperation mit dem Internationalen Städteforum Graz.

Wenn Fenster zu „Augen des Hauses“ werden

Im „Fensteratlas Graz“ werden 42 historische Fenster aus Graz vorgestellt. Mithilfe digitaler Methoden und detailreicher 3D-Modelle sollen dabei Gestaltung, Konstruktion und Wirkung der Fenster sichtbar gemacht werden. Die Herausgeber Milena Stavric und Urs Hirschberg betonen im Vorwort, dass Fenster weit mehr seien als bloße Öffnungen in einer Wand. Sie würden die Atmosphäre und Identität ganzer Gebäude und Straßenzüge prägen. Passend dazu wird auch Friedensreich Hundertwasser zitiert: „Die Fenster sind ein Äquivalent zu den Augen.“

539 Türen gesammelt

Noch umfangreicher fällt der „Türatlas Graz“ aus. Dort wurden insgesamt 539 historische Türen dokumentiert. Im Mittelpunkt stehen dabei ihre handwerkliche, künstlerische und städtebauliche Bedeutung. „Türen sind weit mehr als funktionale Übergänge zwischen Innen und Außen – sie prägen den Ausdruck von Gebäuden, beeinflussen die Atmosphäre ganzer Straßenzüge und tragen wesentlich zur Identität des städtischen Raums bei“, erklären Stavric und Hirschberg.

Mehrjährige Entdeckungsreise durch Graz

Die beiden Atlanten entstanden zwischen 2020 und 2024 im Rahmen der Lehrveranstaltung „Digitale Darstellungsmethoden“ am Institut für Architektur und Medien der TU Graz. Mehr als 700 Studierende arbeiteten dabei an digitalen 3D-Modellen historischer Fenster und Türen in Graz. Die Publikationen richten sich sowohl an Fachleute als auch an alle, die Graz aus einer neuen Perspektive entdecken möchten. Beide Atlanten sind als Printversionen und zusätzlich kostenlos als E-Books verfügbar.