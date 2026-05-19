Stadt Graz schaut Wahlkampfparteien wieder genau auf die Finger

Die Stadt Graz beobachtet den Gemeinderatswahlkampf 2026 erneut aus menschenrechtlicher Sicht. Im Fokus stehen dabei Aussagen, Plakate und Social-Media-Inhalte der Parteien unter dem Motto „Kein Wahlkampf auf Kosten von Menschen“.

Die Stadt Graz lässt den Gemeinderatswahlkampf 2026 erneut vom Menschenrechtsbeirat beobachten. Im Fokus stehen dabei Aussagen, Plakate und Inhalte der Parteien im Wahlkampf.

Die Stadt Graz lässt den Gemeinderatswahlkampf 2026 erneut vom Menschenrechtsbeirat beobachten. Im Fokus stehen dabei Aussagen, Plakate und Inhalte der Parteien im Wahlkampf.

In Graz wird die Gemeinderatswahl 2026 erneut menschenrechtlich begleitet. Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz übernimmt dabei bereits zum fünften Mal die sogenannte Wahlkampfbeobachtung. Grundlage dafür ist ein Beschluss des Stadtsenates vom Februar 2026. Unter dem Motto „Kein Wahlkampf auf Kosten von Menschen“ soll darauf geachtet werden, wie Parteien und Politikerinnen beziehungsweise Politiker im Wahlkampf auftreten und kommunizieren.

Politiker sollen „beim Wort genommen“ werden

Im Mittelpunkt stehen dabei laut Unterlagen des Menschenrechtsbeirats direkte Aussagen und Inhalte der wahlwerbenden Parteien. Beobachtet werden unter anderem Wahlplakate, Folder, Inserate, Social-Media-Auftritte sowie Aussagen von Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern. Die Wahlkampfbeobachtung wolle dabei bewusst „Politiker*innen beim Wort nehmen“. Deshalb werden laut Konzept vor allem belegbare und veröffentlichte Aussagen analysiert.

Menschenwürde als Maßstab

Die Stadt Graz verweist dabei auf ihre Rolle als Menschenrechtsstadt. Grundlage der Beobachtung seien unter anderem die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie die Grazer Menschenrechtsstadterklärung. Im Fokus steht laut Unterlagen die Frage, ob im Wahlkampf Menschenwürde und Meinungsvielfalt respektiert werden. Die „unveräußerliche menschliche Würde“ müsse dabei „unter allen Umständen geachtet werden“.

Auch Social Media wird beobachtet

Neben klassischen Wahlkampfmaterialien sollen auch Online-Auftritte und soziale Medien beobachtet werden. Zusätzlich kann der Menschenrechtsbeirat laut Konzept auch Medienberichte oder besondere Stellungnahmen in die Beobachtung einbeziehen. Die Wahlkampfbeobachtung wird in Graz seit 2007 bei Gemeinderatswahlen durchgeführt.