Sieben Verletzte nach Frontalcrash: Polizei sucht jetzt Zeugen

Bei einer Frontalkollision mit drei Autos in Weinitzen wurden am Dienstag sieben Menschen verletzt - darunter auch zwei Kinder. Da der genaue Unfallhergang bislang unklar ist, bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeugen.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos hat sich am Dienstagnachmittag, dem 19. Mai, in Weinitzen im Bezirk Graz-Umgebung ereignet. Bei der Frontalkollision auf der L329 wurden insgesamt sieben Menschen verletzt – darunter auch zwei Kinder. Der Unfall passierte gegen 16.40 Uhr. Eine 58-jährige Grazerin war mit ihrem Auto in Richtung Graz unterwegs. Gleichzeitig fuhren ein 67-Jähriger sowie ein 26-Jähriger mit ihren Fahrzeugen in Richtung Weinitzen.

Auch Kinder in Unfall verwickelt

Im Auto des 67-Jährigen befanden sich zusätzlich eine 70-jährige Frau sowie ein 38-jähriger Mann. Beim Fahrzeug des 26-Jährigen handelte es sich laut Polizei um einen Behindertentransport. Darin saßen zwei Kinder im Alter von sieben und elf Jahren. Aus bislang unbekannter Ursache kam es schließlich zur Frontalkollision aller drei Fahrzeuge. Zwei Autos wurden dabei in den Straßengraben geschleudert, ein weiteres blieb auf der Fahrbahn stehen.

Polizei bittet um Hinweise

Die 70-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Graz gebracht. Alle weiteren Beteiligten wurden leicht verletzt. Die beiden Kinder kamen zur Behandlung in die Kinderchirurgie. Da laut Polizei derzeit keiner der Unfallbeteiligten Angaben zum genauen Unfallhergang machen konnte, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kumberg unter der Telefonnummer 059133/6143 entgegen.