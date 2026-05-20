Kultur-Highlight: Graz bekommt einen eigenen „Jedermann“

Vom 4. bis 6. September wird das Theaterstück „Jedermann“ auf der Grazer Kasemattenbühne aufgeführt. Die eigenständige Inszenierung setzt auf eine Mischung aus prominenten Gästen und regionalen Kunstschaffenden.

Die Projektpartner und Kunstschaffenden stellten das neue Kulturformat für die steirische Landeshauptstadt vor.

Die Projektpartner und Kunstschaffenden stellten das neue Kulturformat für die steirische Landeshauptstadt vor.

Großes Theater über den Dächern von Graz: Vom 4. bis 6. September verwandelt sich die Kasemattenbühne am Schlossberg in die Kulisse für eine moderne, steirisch geprägte Neuinszenierung des Klassikers „Jedermann“.

Eigenständiges Format mit starkem Regionalbezug

Bei einer feierlichen Matinee fiel nun der offizielle Startschuss für das Projekt, das keine Kopie des Salzburger Originals sein soll, sondern ein eigenständiges Format mit starkem Regionalbezug. In der Titelrolle glänzt der gebürtige Grazer TV- und Filmstar Julian Weigend, für den damit ein Herzenswunsch in Erfüllung geht. An seiner Seite spielen prominente Namen wie Erol Sander und Susanne Bormann. Regisseur und Produzent Nicolai Tegeler setzt zudem bewusst auf lokale Talente und Nachwuchskräfte der Grazer Spielstätten.

Kulturangebot langfristig stärken

Unterstützt wird das Projekt von der Region Graz sowie Partnern wie dem E-Werk Franz. Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl betonte die Bedeutung der Produktion, die kulturelle Qualität mit einer starken touristischen Ausstrahlung weit über die Landesgrenzen hinaus verbindet. Das Ziel der Macher ist ambitioniert: Der Grazer Jedermann soll keine Eintagsfliege werden, sondern langfristig das Kulturangebot der steirischen Landeshauptstadt bereichern.