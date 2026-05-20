Kultur-Highlight: Graz bekommt einen eigenen „Jedermann“
Vom 4. bis 6. September wird das Theaterstück „Jedermann“ auf der Grazer Kasemattenbühne aufgeführt. Die eigenständige Inszenierung setzt auf eine Mischung aus prominenten Gästen und regionalen Kunstschaffenden.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Großes Theater über den Dächern von Graz: Vom 4. bis 6. September verwandelt sich die Kasemattenbühne am Schlossberg in die Kulisse für eine moderne, steirisch geprägte Neuinszenierung des Klassikers „Jedermann“.
Eigenständiges Format mit starkem Regionalbezug
Bei einer feierlichen Matinee fiel nun der offizielle Startschuss für das Projekt, das keine Kopie des Salzburger Originals sein soll, sondern ein eigenständiges Format mit starkem Regionalbezug. In der Titelrolle glänzt der gebürtige Grazer TV- und Filmstar Julian Weigend, für den damit ein Herzenswunsch in Erfüllung geht. An seiner Seite spielen prominente Namen wie Erol Sander und Susanne Bormann. Regisseur und Produzent Nicolai Tegeler setzt zudem bewusst auf lokale Talente und Nachwuchskräfte der Grazer Spielstätten.
Kulturangebot langfristig stärken
Unterstützt wird das Projekt von der Region Graz sowie Partnern wie dem E-Werk Franz. Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl betonte die Bedeutung der Produktion, die kulturelle Qualität mit einer starken touristischen Ausstrahlung weit über die Landesgrenzen hinaus verbindet. Das Ziel der Macher ist ambitioniert: Der Grazer Jedermann soll keine Eintagsfliege werden, sondern langfristig das Kulturangebot der steirischen Landeshauptstadt bereichern.
Die Besetzung im Überblick
- Jedermann: Julian Weigend (gebürtiger Grazer)
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Tod: Erol Sander
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Buhlschaft: Susanne Bormann
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Schuldknecht: Michael Rast
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Schuldweib: Simone Leski (Next Liberty)
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Glaube: Alma Rehberg (auch Choreografie)
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Koch: Dorian Steidl
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Werke: Eva Herzig
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Todesengel: Maya Forster
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In weiteren Rollen & als Tischgesellschaft: Dorkas Kiefer, Markus Majowski, Ralph Morgenstern, Tine Wittler, Alexandra Kamp, Iris Werlin sowie die Nachwuchstalente Johanna Fekonja (11) und Antonia Hauboldt (18).