Trotz „Super-Gedächtnis“: Angeklagter erkennt Richterin nicht

Ein 24-jähriger Kroate, der bereits eine sechsjährige Haftstrafe wegen Gewaltverbrechen an seinen eigenen Kindern verbüßt, stand erneut vor dem Grazer Straflandesgericht.

Der Mann behauptet, eine Richterin habe im Jahr 2018 die Einvernahmeprotokolle seiner Kinder zu seinem Nachteil manipuliert und sprach in diesem Zusammenhang von „korrupten Protokollen“. Ironischerweise betonte der Angeklagte zu Prozessbeginn sein angeblich hervorragendes Gedächtnis, verwickelte sich jedoch schnell in Widersprüche.

Auch damaliger Verteidiger dementiert

Im Zeugenstand wies die betroffene Richterin die Anschuldigungen entschieden zurück. Sie erklärte, nach bestem Wissen und Gewissen diktiert zu haben, heißt es seitens der KLZ. Um Absprachen unter den Zeugen zu verhindern und damit fair gegenüber dem Angeklagten zu agieren, habe sie damals alle Befragungen an einem einzigen Tag durchgeführt. Auch der damalige Verteidiger des Mannes konnte die Vorwürfe nicht stützen. Er gab an, dass er bei Unregelmäßigkeiten sofort interveniert hätte, was jedoch zu keinem Zeitpunkt notwendig gewesen sei.

Angeklagter meinte, er habe die Richterin nie persönlich gesehen

Trotz seines betont guten Gedächtnisses konnte sich der Angeklagte im Gerichtssaal nicht an die Richterin erinnern und behauptete, sie damals nur über einen Monitor gesehen zu haben. Die Richterin stellte jedoch klar, dass sie mehrfach persönlich im Saal anwesend war. Da für eine endgültige Urteilsfindung noch vier weitere Zeugen zum Ablauf der damaligen Einvernahmen befragt werden müssen, vertagte Richter Raimund Frei die Verhandlung auf einen unbestimmten Termin. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 09:51 Uhr aktualisiert