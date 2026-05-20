Sportdirektor Tino Wawra verlängert beim GAK

Der gebürtige Oberösterreicher kam im Jänner 2025 zunächst als Technischer Direktor nach Graz und übernahm vergangenen September den Posten des Sportdirektors nach dem Rücktritt von Didi Elsneg. Im Winter stellte er mit klugen Transferentscheidungen die Weichen für ein erfolgreiches Kalenderjahr 2026, das mit dem Klassenerhalt gekrönt werden konnte.

Kaderplanungen voll im Gange

Wenngleich die letzte Bundesligarunde nur wenige Tage in der Vergangenheit liegt, so sind die Kaderplanungen jetzt schon voll im Gange. Mit der Verlängerung von Tino Wawra setzt der GAK weiterhin auf Kontinuität und ist fest davon überzeugt, dass ein starker Kader für die Bundesligasaison 2026/27 zusammengestellt wird. „Ich freue mich sehr über meine Verlängerung beim GAK. Ich habe diesen Klub in kürzester Zeit in mein Herz geschlossen und gehe mit unglaublich viel Motivation und Vorfreude in die neue Saison. Der gesamte Verein hat mir und der Mannschaft die ganze Spielzeit über den Rückhalt gegeben, den es für den Klassenerhalt gebraucht hat. Nun sind die Kaderplanungen für die neue Saison bereits am Laufen. Ohne zu viel verraten zu wollen, kann ich bestätigen, dass es in den kommenden Wochen bereits die ersten Verkündungen geben wird“, sagt Sportdirektor Tino Wawra.

Bis 2028 verlängert

Präsident René Ziesler über die Entscheidung: „Mit Tino haben wir einen äußerst erfahrenen Sportdirektor in unseren Reihen und es ist nur logisch, ihn weiter an uns zu binden. Die Entscheidungen, die er im Winterfenster getroffen hat, zeigen eindrucksvoll sein Gespür für den Markt und die Spieler. Ich bin überzeugt, dass er in den kommenden Monaten eine schlagkräftige Truppe für uns zusammenstellen wird.“ Das ursprünglich bis 2027 laufende Arbeitspapier des Sportdirektors wurde vorzeitig bis 2028 verlängert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 12:27 Uhr aktualisiert