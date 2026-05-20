Kampf gegen Tigermücke: Graz testet neue Sperre

Die Tigermücke soll in Graz künftig keine Chance mehr haben: Mit einem neuen System will die Stadt verhindern, dass sich die Plagegeister überhaupt vermehren können.

In einem definierten Testgebiet wurde diese Woche das ZikaSeal™-System in ausgewählte Regeneinläufe eingebaut. Ziel des Pilotprojekts ist es, Tigermücken dauerhaft daran zu hindern, in Kanalschächte einzudringen und dort Eier abzulegen.

So funktioniert das System

Das System arbeitet mit einem mechanischen Verschluss im Inneren der Schächte. Dieser bleibt im Normalbetrieb geschlossen und öffnet sich nur dann automatisch für Sekundenbruchteile, wenn bei starkem Regen Wasser abfließen muss. Danach verschließt sich der Zugang sofort wieder. Im Rahmen des Pilotprojekts soll untersucht werden, ob das System unter Grazer Bedingungen langfristig funktioniert und ob dadurch der Aufwand für die bisher notwendige BTI-Einbringung in bestimmten Bereichen reduziert werden kann.

Unterschiedliche Maßnahmen

Die Stadt Graz setzt seit mehreren Jahren auf unterschiedliche Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Tigermücke. Dazu zählen Monitoringprogramme, die Entfernung von Brutstätten, Informationskampagnen, biologische Bekämpfungsmethoden sowie internationale Forschungskooperationen. „Mit der Installation des ZikaSeal™-Systems setzen wir nun einen weiteren konkreten Mosaikstein, um dieses Gesamtbild Stück für Stück zu vervollständigen“, betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) und weist gleichzeitig darauf hin, dass bei allen Bemühungen der Stadt Graz die Unterstützung der Bevölkerung nach wie vor der wichtigste Baustein ist. Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Eva Winter, vergleicht die Funktionsweise mit einem biologischen Schutzmechanismus: „Das Prinzip erinnert an eine Herzklappe. Das System öffnet sich nur, wenn Wasser tatsächlich abfließen muss, und verschließt den Zugang danach sofort wieder.“ „Kanalschächte bieten der Tigermücke ideale Bedingungen: stabile Temperaturen, Feuchtigkeit und Schutz. Genau dort setzen wir jetzt an. Wenn diese Brutstätten dauerhaft unzugänglich gemacht werden können, wäre das ein wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigeren Bekämpfung“, erklärt Tigermückenexperte Erwin Wieser vom Gesundheitsamt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 14:11 Uhr aktualisiert