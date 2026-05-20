Nach vielen Wechseln: Grazer Traditionslokal erhält neues Konzept

Nach mehreren Betreiberwechseln bekommt das traditionsreiche Grazer Lokal in der Leonhardstraße 32 erneut ein neues Kapitel: Das einstige Gasthaus „Goldene Kugel“ verwandelt sich in das Café „Graviola“.

Über Jahrzehnte war die Adresse in Graz ein fixer Bestandteil der Gastroszene. Bereits 1876 eröffnete das Haus unter dem Namen „Zur Sonne“, später wurde es vielen vor allem als „Goldene Kugel“ bekannt. In den vergangenen Jahren wechselten die Konzepte allerdings mehrfach: Unter anderem waren dort das „Brau 32“, der „Blaue Bär“ sowie zuletzt das kurzfristige Pop-up-Projekt der Geschwister Rauch untergebracht. Nun übernimmt mit „Graviola“ ein Konzept, das brasilianische Kultur in den Mittelpunkt stellen möchte.

©5 Minuten „Graviola“ zieht ins einstige Traditionslokal (Goldene Kugel)… ©5 Minuten …wie bereits durch einen Aushang am Lokal angekündigt wird.

Brasilianisches Flair zieht in die Leonhardstraße ein

Das Café kündigt nicht nur südamerikanische Speisen und Kaffeevariationen an, sondern auch eine integrierte Galerie mit Kunst und Büchern. Ergänzt werden soll das Angebot durch regelmäßige Live-Musik. Auf Social Media beschreibt sich der Betrieb selbst als „lebendiges brasilianisches Kulturzentrum“ und verspricht „einzigartige Küche“, „besondere Drinks“ sowie „natürlich brasilianische Musik“. Damit soll ein Treffpunkt entstehen, der weit über ein klassisches Café hinausgeht. Seinen ersten Standort eröffnete „Graviola“ bereits im Oktober 2025 in der Lagergasse gegenüber des Hofer-Markts. Mit dem Umzug beziehungsweise der Erweiterung in die Leonhardstraße soll nun noch mehr brasilianisches Lebensgefühl nach Graz gebracht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 14:50 Uhr aktualisiert