Doppeldeutig: Diese Grazer Straßenschilder sorgen für Lacher

Manche Adressen sorgen schon beim Aussprechen für Gelächter. Auch Graz hat Straßennamen, bei denen man kurz schmunzeln muss, obwohl hinter den Namen meist jahrhundertealte Geschichten stehen.

Während andernorts Menschen am „Bumsweg“ oder in der „Stoßgasse“ wohnen, hat auch Graz seine ganz eigenen Kandidaten für die Liste der zweideutigen Straßennamen. Denn was heute anzüglich klingt, hatte früher oft eine völlig harmlose Bedeutung. Viele Begriffe stammen noch aus dem Mittelalter oder aus alten Dialekten. Das Problem: Sprache verändert sich und plötzlich klingt ein historischer Straßenname eher nach Kabarettprogramm als nach Stadtgeschichte.

Die berühmte Sackstraße

Ein absoluter Klassiker in Graz ist natürlich die Sackstraße. Kaum ein Tourist kommt an dem Schild vorbei, ohne zumindest kurz zu grinsen. Dabei ist die Erklärung deutlich unspektakulärer, als viele vermuten würden. Der Name geht nämlich schlicht auf eine Sackgasse zurück. Der ursprüngliche Straßenabschnitt endete einst direkt an der Stadtmauer und hatte keinen Ausgang. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Straße erweitert, der Name blieb jedoch bestehen. Heute zählt die Sackstraße zu den bekanntesten Einkaufsstraßen der Stadt und vermutlich auch zu den meistfotografierten Straßenschildern in Graz.

Lustbühel klingt romantischer als es ist

Nicht weniger schmunzelverdächtig ist die Lustbühelstraße. Klingt fast wie der Titel eines Schlagers oder nach einer fragwürdigen Dating-App, hat aber ebenfalls einen völlig harmlosen Ursprung. „Lust“ bedeutete früher schlicht Freude oder Vergnügen. Und ein „Bühel“ ist im österreichischen Sprachraum nichts anderes als ein Hügel. Gemeint war also ein Ort mit schöner Aussicht, an dem man gerne Zeit verbrachte. Heute denken viele beim Vorbeifahren aber wohl zuerst an alles andere als Geografie.

Zwischen Sprachgeschichte und Schilderdiebstahl

Kuriose Straßennamen haben übrigens einen Nebeneffekt: Manche Ortsschilder verschwinden regelmäßig. Besonders doppeldeutige Namen sind beliebte Fotomotive oder landen manchmal direkt als Souvenir an Wohnzimmerwänden. In Graz hält sich das zwar noch in Grenzen, doch spätestens beim ersten Besuch in der Sackstraße wird klar: Ein bisschen Humor gehört zum Stadtleben definitiv dazu. Spannend ist vor allem, wie sehr sich Sprache verändert hat. Wörter, die früher alltäglich und harmlos waren, wirken heute oft anzüglich oder komisch. Genau deshalb sorgen alte Straßennamen heute für so viele Lacher.