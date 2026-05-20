Notbremsung endet mit schwerem Sturz: Motorrad kracht in Auto-Heck

Gegen 15.55 Uhr kam es in der Radegunder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 45-jährige Autofahrerin aus Graz auf der Radegunder Straße in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte, nach links in den Weizbachweg einzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs brachte sie ihr Fahrzeug zum Stillstand. In derselben Fahrtrichtung war ein 20-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Weiz unterwegs. Nach einer leichten Linkskurve nahm er den angehaltenen Wagen wahr und führte eine Notbremsung durch. Dabei dürfte der Motorradlenker zu Sturz gekommen sein, mit seinem Motorrad gegen das Heck des Autos gerutscht sein und sich schwere Verletzungen am Bein zugezogen haben.

Autofahrerin alkoholisiert

Der 20-Jährige wurde vom Österreichisches Rotes Kreuz erstversorgt und zur ambulanten Behandlung in das LKH Graz gebracht. Ein durchgeführter Alkotest beim Motorradlenker verlief negativ. Bei der Autofahrerin wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.