Neue Partei tritt bei Graz-Wahl 2026 erstmals an

Bei der GR-Wahl in Graz am 28. Juni 2026 wird eine weitere Partei auf dem Stimmzettel stehen: Die Bewegung dbö-Graz tritt erstmals zur Wahl an und will vor allem Themen wie Barrierefreiheit und Mitbestimmung in den Fokus rücken.

Die Gemeinderatswahl in Graz bekommt weiteren Zuwachs: Die Bewegung dbö-Graz wird bei der Wahl am 28. Juni 2026 offiziell kandidieren und als achte Partei auf dem Stimmzettel stehen. Das gab die Gruppierung rund um Spitzenkandidat Thomas Hassler nun bekannt. Die Bewegung versteht sich laut eigenen Angaben als „Neue Stimme für Graz“ und möchte vor allem Menschen stärker einbinden, die sich bisher politisch nicht ausreichend vertreten fühlen.

Fokus auf Barrierefreiheit und Mitbestimmung

Ein zentrales Anliegen der Bewegung ist laut eigenen Aussagen die stärkere politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Unter anderem fordert dbö-Graz eine barrierefreie digitale Wahlmöglichkeit zusätzlich zur bisherigen analogen Stimmabgabe. Die Partei beruft sich dabei auf die UN-Behindertenrechtskonvention und spricht sich generell für mehr Mitbestimmung und einen einfacheren Zugang zu demokratischen Prozessen aus.

Breites Programm für Graz vorgestellt

Inhaltlich beschäftigt sich die Bewegung mit zahlreichen Themenbereichen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem der öffentliche Verkehr, leistbares Wohnen, mehr Grünflächen und Maßnahmen gegen Bodenversiegelung. Auch soziale Absicherung, Digitalisierung und die stärkere Einbindung der Bevölkerung in politische Entscheidungen sind Teil des Programms. Zusätzlich spricht sich die Gruppierung für den Ausbau barrierefreier Angebote, günstigere Öffi-Tickets sowie neue Modelle im Bereich Wohnen und Stadtentwicklung aus.

Wahlkampf soll jetzt starten

Mit der erfolgreichen Kandidatur nimmt dbö-Graz nun offiziell an der Grazer Gemeinderatswahl teil. In den kommenden Wochen will die Bewegung verstärkt mit Infoständen und öffentlichen Auftritten präsent sein. Wie stark die neue Gruppierung bei der Wahl tatsächlich abschneiden wird, bleibt offen. Fest steht jedoch bereits jetzt, dass die politische Vielfalt bei der Graz-Wahl 2026 weiter zunimmt.