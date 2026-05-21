20.000 Euro Streit: OGH gibt Grazer KFG gegen FPÖ recht

Der Rechtsstreit zwischen der FPÖ Steiermark und dem Korruptionsfreien Gemeinderatsklub (KFG) geht in die nächste Runde, mit einer Niederlage für die Freiheitlichen. Das Oberlandesgericht bestätigte nun ein Urteil erster Instanz, 5 Minuten hat berichtet. Damit muss die FPÖ Steiermark rund 20.000 Euro an den KFG bezahlen.

Streit um Bezirkszeitungen und Parteikosten

Im Zentrum des Verfahrens standen Kosten für Bezirkszeitungen, die 2022 in Graz veröffentlicht wurden. Die Rechnungen waren damals laut KFG zwischen Klub, Stadtpartei und Landespartei aufgeteilt worden. Nach der Umbenennung des früheren FPÖ-Gemeinderatsklubs in KFG wollte die Landes-FPÖ ihren Anteil allerdings nicht mehr übernehmen. Zusätzlich ging es auch um mehrere tausend Euro an Kosten für einen Rechnungsprüfer, der die Finanzen der Grazer FPÖ kontrollieren sollte.

Gericht weist Argument der FPÖ zurück

Die FPÖ argumentierte im Verfahren unter anderem, dass der heutige KFG rechtlich gar nicht als eigenständige Organisation beziehungsweise nicht als Nachfolger des früheren FPÖ-Klubs anzusehen sei. Auch dieses Argument wurde nun erneut vom Gericht zurückgewiesen. Damit stärkt das Urteil gleichzeitig die rechtliche Position des KFG in weiteren laufenden Verfahren rund um den FPÖ-Finanzskandal. Eine ordentliche Revision gegen das Urteil wurde laut Gericht nicht zugelassen. KFG-Klubchef Alexis Pascuttini zeigte sich nach der Entscheidung zufrieden. Die FPÖ Steiermark müsse die offenen Kosten nun innerhalb von 14 Tagen begleichen, erklärte er.