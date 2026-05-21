Von Graz nach Wien: „Klanglich“ geht nächsten großen Schritt

Was vor Jahren in Graz begann, bekommt jetzt eine Bühne in Wien: Das „Klanglicht“-Festival wächst weiter und bringt seine Licht- und Klanginstallationen heuer erstmals auch in die Bundeshauptstadt.

Das „Klanglicht“-Festival zählt längst zu den bekanntesten Kulturveranstaltungen in Graz. Heuer geht das steirische Erfolgsprojekt nun den nächsten großen Schritt: Erstmals wird das Festival auch in Wien stattfinden. Während „Klanglicht“ in Graz von 23. Oktober bis 7. November über die Bühne geht, startet parallel dazu eine neue Ausgabe im Wiener Schwarzenberggarten beim Schloss Belvedere.

©Region Graz – Harry Schiffer Das Klanglich gehört zu den wichtigsten Festivals in Graz.

Graz bleibt Herzstück des Festivals

Trotz der Expansion nach Wien bleibt Graz weiterhin der zentrale Standort des Festivals. Austragungsort ist heuer der Park von Schloss Eggenberg, 5 Minuten hat berichtet. Dort sollen Besucher nicht nur Installationen im Freien erleben, sondern auch mehrere Innenräume des historischen Schlossareals. Geplant sind Licht- und Klangkunstwerke in Bereichen wie der Kapelle oder dem Planetensaal. Das diesjährige Motto lautet „Zeit – Kosmos.Geschichte.Gegenwart.Zukunft“.

©5 Minuten Die Stadt erstrahlt für einige Tage in allen Farben.

Festival reagiert auf Budgetkürzungen

Neu ist heuer auch das Eintrittsmodell. Nachdem das Festival viele Jahre großteils kostenlos besucht werden konnte, wird „Klanglicht“ erstmals zum Bezahlfestival. Hintergrund sind massive Budgetkürzungen im Kulturbereich. Tickets kosten im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 24 Euro. Im Vorjahr hatte das Festival laut Veranstaltern mehr als 100.000 Besucher nach Graz gelockt.

Zukunft von „Klanglicht“ in Graz noch offen

Wie es nach 2026 mit dem Festival in Graz weitergeht, ist derzeit allerdings noch nicht endgültig entschieden. Die Verantwortlichen betonen zwar, dass „Klanglicht“ weiterhin eng mit Graz verbunden bleiben soll. Ob das Festival auch künftig in Schloss Eggenberg stattfinden wird oder wieder an andere Orte der Stadt zurückkehrt, ist momentan noch offen.