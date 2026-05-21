Grüne starten in Grazer Wahlkampf: „Weiter mit Grün oder zurück zu Grau“

Mit Musik und einer klaren Botschaft haben die Grazer Grünen ihren Gemeinderatswahlkampf eröffnet. Rund 150 Unterstützer kamen zum Auftakt in die Kaiserfeldgasse.

Die Grazer Grünen sind offiziell in den Gemeinderatswahlkampf gestartet. Beim Auftakt in der Kaiserfeldgasse präsentierte sich die Partei kämpferisch und setzte klare Schwerpunkte für die kommenden Wochen. Im Mittelpunkt stand Spitzenkandidatin und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, die ihre Partei auf eine „Aufholjagd auf Platz zwei“ einschwor.

©Puhek Das Grüne Kandidaten-Team beim offiziellen Wahlkampfauftakt.

Musik, Applaus und politische Botschaften

Rund 150 Gäste, Unterstützer sowie Kandidaten nahmen am Wahlkampfauftakt teil. Für Stimmung sorgten unter anderem Musikerin Resi Reiner und Poetry-Slammerin Agnes Maier. Besonders auffällig: Für Judith Schwentner wurde eigens ein Song komponiert, mit dem sie gemeinsam mit ihrem Team auf die Bühne einzog.

©Puhek Musikerin Resi Reiner sorgte beim Wahlkampfauftakt der Grazer Grünen für Stimmung.

Fokus auf Alltagsthemen in Graz

In ihrer Rede zog Schwentner Bilanz über die vergangenen Jahre in der Grazer Stadtregierung. Dabei hob sie vor allem Projekte hervor, die im Alltag vieler Menschen sichtbar seien. „Wenn Grün gestaltet, ist das spürbar. An tausenden neuen Bäumen. An sicheren Radwegen. An Parks und Plätzen, wo früher Asphalt und Hitze waren. Und an einer Stadt, die Schritt für Schritt lebenswerter geworden ist.“ Die Grünen würden laut Schwentner bewusst auf konkrete Verbesserungen statt auf große Prestigeprojekte setzen. „Ein Park ums Eck, eine Bim, die öfter kommt, sichere Schulwege oder mehr Kinderbetreuungsplätze machen für viele Menschen den Unterschied. Genau darum geht es: um eine Stadt, in der man heute und auch in Zukunft gut leben kann.“

©Puhek Vizebürgermeisterin und Spitzenkandidatin Judith Schwentner beim Wahlkampfauftakt der Grazer Grünen in der Kaiserfeldgasse.

„Weiter mit Grün oder zurück zu Grau“

Auch für die kommenden Jahre formulierte die Spitzenkandidatin klare Ziele. Neben mehr Begrünung und Entsiegelung kündigte sie weitere Investitionen in den öffentlichen Verkehr, leistbare Energieversorgung und sichere Schulwege an. Dabei zog Schwentner eine deutliche politische Linie für die bevorstehende Wahl: Graz brauche langfristige Lösungen und eine Stadtentwicklung mit Weitblick. Die zentrale Frage der Wahl sei laut Schwentner deshalb: „Weiter mit Grün oder zurück zu Grau.“