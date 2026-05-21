Graz um einen Park reicher: Lore-Krainer-Park am Bahnhofgürtel eröffnet

Zwischen stark befahrenen Straßen und dicht verbauten Häusern ist in Graz ein neuer Rückzugsort entstanden: Der Lore-Krainer-Park soll künftig Natur, Ruhe und Aufenthaltsqualität mitten in die Stadt bringen.

Mit dem neuen Lore-Krainer-Park hat Graz einen weiteren öffentlichen Grünraum bekommen. Der naturnah gestaltete Park befindet sich im stark verbauten Bereich rund um Bahnhofgürtel und Peter-Tunner-Gasse und soll künftig einen ruhigen Gegenpol zum hektischen Stadtverkehr bieten. Auf rund 1.900 Quadratmetern entstand dabei bewusst kein klassischer Stadtpark, sondern ein naturnaher Rückzugsort mit viel Grün, neuen Bäumen und Aufenthaltsflächen.

©Stadt Graz Auf rund 1.900 Quadratmetern entstand dabei bewusst kein klassischer Stadtpark, sondern ein naturnaher Rückzugsort mit viel Grün, neuen Bäumen und Aufenthaltsflächen.

„Menschen brauchen Orte zum Durchatmen“

Bei der offiziellen Eröffnung betonte Vizebürgermeisterin Judith Schwentner die Bedeutung solcher Grünflächen für die Stadtentwicklung. „Gerade dort, wo die Stadt dicht und laut ist, brauchen Menschen Orte zum Durchatmen. Mit dem Lore-Krainer-Park schaffen wir einen neuen Grünraum mitten im urbanen Umfeld“, so Schwentner. Und weiter: „Solche Orte machen Graz Schritt für Schritt lebenswerter und spürbar grüner. Ich bin mir sicher, Lore Krainer hätte ihre Freude damit.“

Bewusst naturnah gestaltet

Besonders auffällig ist der bewusst natürliche Charakter des Parks. Vor allem im südlichen Bereich wurde die bestehende Vegetation erhalten und weiterentwickelt. Artenreiche Sträucher, naturnahe Einsaaten und insgesamt 15 neu gepflanzte Bäume sollen nicht nur für mehr Grün sorgen, sondern auch die ökologische Vielfalt stärken. Zusätzlich entstanden Sitzmöglichkeiten, eine Hängematte, ein Trinkbrunnen sowie barrierefreie Zugänge. Über eine neue Stiegenanlage ist der Park direkt mit dem Bahnhofgürtel verbunden.

„Kein komplett durchgestalteter Raum“

Laut der Grünraumabteilung stand bei der Planung vor allem die Aufenthaltsqualität im Mittelpunkt. „Der Charakter dieses Parks lebt gerade von seiner Natürlichkeit. Uns war wichtig, keinen komplett durchgestalteten Raum zu schaffen, sondern einen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität, der sich bewusst vom stark versiegelten Umfeld abhebt“, erklärt Robert Wiener, Leiter der Grünraumabteilung. Auch Projektleiter Bastian Rainer sieht im neuen Park eine deutliche Aufwertung für das gesamte Viertel: „Auch auf vergleichsweise kleiner Fläche kann qualitätsvoller Grünraum entstehen.“

Erinnerung an Kabarettistin Lore Krainer

Benannt wurde der Park nach der österreichischen Kabarettistin, Sängerin und Schauspielerin Lore Krainer, die als wichtige Persönlichkeit des heimischen Kulturlebens gilt. Die Eröffnung wurde gemeinsam mit dem Österreichischen Kabarettarchiv begleitet. „Da ist sie nun, die Ehrung für Lore Krainer durch ihre Heimatstadt“, sagte Iris Fink vom Österreichischen Kabarettarchiv. Der neue Park solle ein Ort sein, „der zum Reflektieren und Lachen einlädt.“