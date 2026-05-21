Polizei lauerte tagelang beim LKH Graz: Serien-Fahrraddieb gefasst

Mittwochfrüh, 20. Mai 2026, konnte ein 51-Jähriger festgenommen in Graz-Geidorf werden. Er steht im Verdacht zwischen Dezember 2025 und Jänner 2026 insgesamt acht Einbruchsdiebstähle von Fahrrädern bzw. E-Bikes begangen zu haben.

Aufgrund gesicherter Lichtbilder veröffentlichte die Polizeiinspektion Riesplatz Fotos des unbekannten Täters. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Leipzig – Abteilung Wiedererkenner (sogenannte Super-Recognizer) – ergab sich der Hinweis auf einen in Deutschland bekannten 51-jährigen Polen. Nach weiteren Straftaten im April 2026 übernahm das Kriminalreferat Graz die Ermittlungen.

Tatverdächtiger geschnappt

Seit 18. Mai 2026 führten Polizeikräfte tägliche Schwerpunktaktionen beim LKH Graz durch. Dabei konnte der Verdächtige am 20. Mai 2026 im Bereich der Fahrradständer beim Auskundschaften von Fahrrädern wahrgenommen und auch festgenommen werden. Die Identität wurde mittels mitgeführter Ausweise bestätigt. Im Rucksack des Verdächtigen wurde ein Eisenschneider sichergestellt. Der 51-Jährige wird in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert. Weitere Ermittlungen zu möglichen Straftaten bei Krankenhäusern in anderen Bundesländern laufen.