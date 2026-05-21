Rollenspiele in Graz: „Ein Spiel dauerte fünf Jahre“

Drachen bekämpfen, im Raumschiff Entscheidungen würfeln: In Graz trifft man sich zum Rollenspiel, bei dem Mut zur Fantasie gefragt ist. Klingt schräg? Ist es auch. Bis man merkt, dass etwas ganz Menschliches dahinter steckt.

„Ich veranstalte Unterhaltungsevents für Jugendliche und Erwachsene. Es ist eine Mischung aus Brettspiel und Impro-Theater.“ Das klingt anfangs erklärungsbedürftig, funktioniert aber erstaunlich gut. Aleksandar Petrovic (39), Gründer von True Mask Games, organisiert mitten in Graz Spielrunden. Dort trifft man sich fünf- bis sechsmal wöchentlich, um gemeinsam in erfundene Welten abzutauchen. Was für viele wie ein ausgefallenes Hobby klingt, ist für ihn längst Beruf. Und offenbar einer, der gut ankommt: „Die Nachfrage ist definitiv da.“

Geschichten werden lebendig

„In einem Satz ist das schwer zu erklären“, gibt Petrovic zu. Statt Fitnesskurs oder Stammtisch erwartet die Teilnehmer hier etwas anderes: Pen-&-Paper-Rollenspiel. Bis zu sechs Personen sitzen dabei zusammen und erschaffen gemeinsam eine Geschichte. Rein durch Erzählen und ganz ohne Drehbuch, dafür mit viel Fantasie. Jeder übernimmt eine Rolle und entscheidet mit, wie es weitergeht. Mal wird es spannend, mal lustig, mal völlig absurd. Und genau das macht den Reiz aus: Kein Abend verläuft wie der andere.

„Ich weiß selbst nie, was passieren wird“

Petrovic selbst ist dabei Spielleiter, Regisseur und Nebenrollen-Ensemble in einer Person. Er bereitet Schauplätze vor, denkt sich Figuren aus und sorgt für die richtige Atmosphäre. Gleichzeitig reagiert er spontan auf alles, was die Spieler tun: „Ich weiß selbst nie, wie es ausgeht“, sagt er. Und genau das fasziniere ihn. Geschichten entstehen im Moment, wachsen mit jeder Entscheidung und entwickeln manchmal eine Eigendynamik, die selbst ihn überrascht.

Hobby mit unbegrenzten Möglichkeiten

Seine Begeisterung begann vor über 20 Jahren. Schon damals merkte er, dass ihm die Rolle des Spielleiters besonders interessierte. Szenarien erschaffen, improvisieren, Welten veranschaulichen: „Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.“ Für Petrovic wurde das Spiel schnell mehr, als reiner Zeitvertreib. „Offensichtlich mache ich es auch ganz gut“, lächelt er, denn heute lebt er davon seine Spieler regelmäßig in fremde Welten zu begleiten. Seine Runden sind gut gebucht, viele kommen wieder.

„Das längste Spiel ging über Jahre“

„Ein Spiel dauert meist rund vier Stunden“, erklärt der Spielleiter. Für manche Gruppen sei das aber nur der Anfang: „Es gibt Runden, die sich über Jahre hinweg treffen.“ Dabei lief ein Spiel, welches in der griechischen Mythologie angesiedelt war, sogar über ganze fünf Jahre. „Mir ist klar,“, gibt Petrovic zu, „dass das auf manche im ersten Moment schräg wirkt.“ Doch in den letzten 20 Jahren haben sich auch die Vorurteile gegenüber diesen Rollenspielen verringert. „Außerdem wirkt schließlich fast jedes Hobby eigenartig, wenn man selbst nichts damit zu tun hat.“

Rollenspiel steckt in uns allen

Was gespielt wird, bestimmen die Teilnehmer selbst. Klassiker wie „Dungeons & Dragons“ sind besonders gefragt. Gewürfelt wird übrigens auch, und zwar entscheidend: Ob eine Tür aufgeht oder ein Plan grandios scheitert, hängt oft vom Zufall ab. Für Petrovic ist das alles kein Nischenhobby, sondern etwas ganz Natürliches. „Rollenspiel steckt in uns allen“, sagt er. Das sieht man ja schon bei kleinen Kindern, die ihre Rollenspiele den ganzen Tag spielen. In andere Rollen zu schlüpfen ist also etwas völlig Menschliches und gar nicht so bizarr, wenn man genauer darüber nachdenkt.