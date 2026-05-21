Nach Forderungen: Neuer Gehsteig in der Johann-Haiden-Straße beschlossen

Nach jahrelangen Forderungen wird in der Grazer Johann-Haiden-Straße ein Gehsteig für mehr Sicherheit am Schulweg umgesetzt. Das Projekt soll besonders Kindern und Fußgängern im Wohngebiet zugutekommen.

Nach jahrelangen Forderungen aus dem Bezirk, von Eltern sowie der Volksschule Baiern wurde der Bau eines neuen Gehsteigs in der Johann-Haiden-Straße beschlossen. Damit setzt die Stadt Graz einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Wohnumfeld und auf Schulwegen. Grundlage ist ein einstimmiger Bezirksratsbeschluss aus dem Jahr 2016 sowie die Verankerung im Masterplan Gehen der Stadt Graz.

Mehr Sicherheit für den Schulweg

Das Projekt soll vor allem die Sicherheit von Kindern auf dem Weg zur Schule erhöhen. Immer wieder sei es im bisherigen Straßenraum zu Konfliktsituationen zwischen Fußgängern und Autoverkehr gekommen, insbesondere in den morgendlichen Stoßzeiten. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont die Bedeutung des Vorhabens für die Bevölkerung im Bezirk: Viele Familien, die Schule und Anrainer hätten sich seit Jahren für die Umsetzung eingesetzt. Mit dem Beschluss werde ein langjähriges Anliegen nun auf den Weg gebracht.

Barrierefreier Gehsteig auf 330 Metern

Geplant ist ein barrierefreier Gehsteig auf der Südseite der Johann-Haiden-Straße mit einer Länge von rund 330 Metern. Dieser soll eine sichere Verbindung insbesondere für Kinder, Familien und ältere Menschen schaffen. Zusätzlich sind Verbesserungen bei Beleuchtung, Entwässerung und Verkehrsberuhigung vorgesehen. Durch punktuelle Fahrbahneinengungen sowie neue Stellplätze soll die Geschwindigkeit des Autoverkehrs reduziert und die Übersichtlichkeit im Straßenraum erhöht werden.

Verbindung zwischen Öffi-Haltestelle und Schule

Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts ist die sichere Anbindung zwischen der öffentlichen Verkehrshaltestelle und der Volksschule. Damit soll der tägliche Schulweg für Kinder deutlich sicherer und besser strukturiert werden. Im Vorfeld wurden verschiedene Varianten geprüft. Aus fachlicher Sicht habe sich der baulich getrennte Gehsteig als sicherste und nachhaltigste Lösung herausgestellt.

Investition von rund 940.000 Euro

Die Stadt Graz investiert rund 940.000 Euro in das Projekt. Die bauliche Umsetzung ist für Herbst 2026 vorgesehen. Damit soll eine langjährige Forderung aus dem Bezirk nun konkret realisiert werden und die Verkehrssituation im Wohngebiet nachhaltig verbessert werden.