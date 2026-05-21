SAFETY Tour: Erstes Landesfinale in Graz begeistert am Schloßberg
Das Landesfinale der „SAFETY Tour“ hat erstmals in Graz stattgefunden und den Schloßberg in eine große Bühne für Sicherheits- und Geschicklichkeitsbewerbe verwandelt.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Bei bestem Wetter sorgten zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Spielstationen für ausgelassene Stimmung und feuerten die teilnehmenden Klassen lautstark an. Organisiert wurde das Event vom Zivilschutzverband Steiermark gemeinsam mit dem Sicherheitsmanagement der Stadt Graz. Insgesamt traten 15 Bezirkssiegerklassen aus der gesamten Steiermark gegeneinander an. Die Schülerinnen und Schüler stellten ihr Können in verschiedenen Sicherheits- und Geschicklichkeitsbewerben unter Beweis. Dabei wurden im Verlauf des Bewerbs sogar mehrere Rekorde in einzelnen Disziplinen gebrochen, was für zusätzliche Spannung sorgte.
Einsatzorganisationen präsentieren ihre Arbeit
Neben dem Wettbewerb bot das Landesfinale auch Einblicke in die Arbeit zahlreicher Einsatz- und Sicherheitsorganisationen. Mit dabei waren unter anderem Wasserrettung, Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Graz, Rotes Kreuz, Grünes Kreuz, Bergrettung, Polizei, AUVA, Rettungshundebrigade sowie mehrere städtische Dienststellen. Auch das Sicherheitsmanagement der Stadt Graz, der Zivilschutzverband Steiermark und weitere Partnerorganisationen präsentierten ihre Tätigkeiten vor Ort.
Actionreiches Rahmenprogramm am Schloßberg
Für zusätzliche Highlights sorgte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Eine Trial-Show, Vorführungen der Rettungshundebrigade sowie eine spektakuläre Höhenrettungsübung der Berufsfeuerwehr Graz boten den Besucherinnen und Besuchern besondere Einblicke in den Einsatzalltag.
VS Frauenberg holt sich den Sieg
Am Ende des Tages setzten sich die Kinder der Volksschule Frauenberg durch und gingen als Siegerklasse des Landesfinales hervor. Unabhängig vom Ergebnis stand für viele Beteiligte jedoch der gemeinsame Erlebnischarakter im Vordergrund: Alle teilnehmenden Klassen konnten sich an diesem Tag als Gewinner fühlen.
Diese Klassen nahmen am Landesfinale teil:
- Premstätten 4a
- Etzersdorf-Rollsdorf 4. Klasse
- Tieschen 3./4. Klasse
- Köflach 4b
- Schäffern 3./4. Klasse
- Lannach 3b
- St. Georgen an der Stiefing 4a
- Frauenberg 4. Klasse
- Kalsdorf 3a
- Mariazell 3a
- St. Lorenzen im Mürztal 4a
- St. Marein-Feistritz 4b
- Krakau 3./4. Klasse
- Irdning 4a
- Trofaiach 4c