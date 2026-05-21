SAFETY Tour: Erstes Landesfinale in Graz begeistert am Schloßberg

Das Landesfinale der „SAFETY Tour“ hat erstmals in Graz stattgefunden und den Schloßberg in eine große Bühne für Sicherheits- und Geschicklichkeitsbewerbe verwandelt.

Bei bestem Wetter sorgten zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Spielstationen für ausgelassene Stimmung und feuerten die teilnehmenden Klassen lautstark an. Organisiert wurde das Event vom Zivilschutzverband Steiermark gemeinsam mit dem Sicherheitsmanagement der Stadt Graz. Insgesamt traten 15 Bezirkssiegerklassen aus der gesamten Steiermark gegeneinander an. Die Schülerinnen und Schüler stellten ihr Können in verschiedenen Sicherheits- und Geschicklichkeitsbewerben unter Beweis. Dabei wurden im Verlauf des Bewerbs sogar mehrere Rekorde in einzelnen Disziplinen gebrochen, was für zusätzliche Spannung sorgte.

Einsatzorganisationen präsentieren ihre Arbeit

Neben dem Wettbewerb bot das Landesfinale auch Einblicke in die Arbeit zahlreicher Einsatz- und Sicherheitsorganisationen. Mit dabei waren unter anderem Wasserrettung, Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Graz, Rotes Kreuz, Grünes Kreuz, Bergrettung, Polizei, AUVA, Rettungshundebrigade sowie mehrere städtische Dienststellen. Auch das Sicherheitsmanagement der Stadt Graz, der Zivilschutzverband Steiermark und weitere Partnerorganisationen präsentierten ihre Tätigkeiten vor Ort.

Actionreiches Rahmenprogramm am Schloßberg

Für zusätzliche Highlights sorgte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Eine Trial-Show, Vorführungen der Rettungshundebrigade sowie eine spektakuläre Höhenrettungsübung der Berufsfeuerwehr Graz boten den Besucherinnen und Besuchern besondere Einblicke in den Einsatzalltag.

VS Frauenberg holt sich den Sieg

Am Ende des Tages setzten sich die Kinder der Volksschule Frauenberg durch und gingen als Siegerklasse des Landesfinales hervor. Unabhängig vom Ergebnis stand für viele Beteiligte jedoch der gemeinsame Erlebnischarakter im Vordergrund: Alle teilnehmenden Klassen konnten sich an diesem Tag als Gewinner fühlen.

Diese Klassen nahmen am Landesfinale teil: Premstätten 4a

Etzersdorf-Rollsdorf 4. Klasse

Tieschen 3./4. Klasse

Köflach 4b

Schäffern 3./4. Klasse

Lannach 3b

St. Georgen an der Stiefing 4a

Frauenberg 4. Klasse

Kalsdorf 3a

Mariazell 3a

St. Lorenzen im Mürztal 4a

St. Marein-Feistritz 4b

Krakau 3./4. Klasse

Irdning 4a

Trofaiach 4c

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 19:51 Uhr aktualisiert