Unglück in Graz: Neunjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein neunjähriger Scooter-Fahrer verunglückte Donnerstagabend im Grazer Bezirk Eggenberg schwer. Das Kind geriet in einer Einbahnstraße vor ein Auto und musste in die Klinik gebracht werden.

Nach dem Unfall in der Grazer Rochelgasse musste der verletzte neunjährige Bub vom Roten Kreuz in die Kinderklinik transportiert werden.

Nach dem Unfall in der Grazer Rochelgasse musste der verletzte neunjährige Bub vom Roten Kreuz in die Kinderklinik transportiert werden.

in schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagspätnachmittag im Grazer Bezirk Eggenberg, bei dem ein neunjähriges Kind erhebliche Verletzungen erlitt. Der Bub war mit seinem Scooter unterwegs, als es zur Kollision mit einem Auto kam.

Kollision in der Einbahnstraße

Gegen 18 Uhr war ein 37-jähriger Autofahrer in der Rochelgasse unterwegs. Er steuerte seinen Pkw in der Einbahnstraße in Richtung Westen. Dem Wagen kam auf dem Gehsteig der neunjährige Bub mit seinem Scooter entgegen, der sich in östliche Richtung bewegte. Aus bislang ungeklärter Ursache verließ das Kind kurz vor dem herannahenden Pkw den Gehsteig und geriet auf die Fahrbahn. Zeugenberichte und die Aussage des 37-jährigen Lenkers decken sich in diesem Punkt. Dem Autofahrer blieb nach eigenen Angaben keine Zeit mehr, um rechtzeitig zu bremsen oder dem Kind auszuweichen.

In Kinderklinik eingeliefert

Durch den Zusammenstoß erlitt der Neunjährige schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort transportierte das Rote Kreuz den verletzten Buben umgehend in die Kinderklinik.