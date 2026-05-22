Erdbeersaison startet: Hier kannst du in der Steiermark und Graz pflücken
Die Erdbeersaison hat in der Steiermark begonnen. Rund um Graz und in vielen Regionen des Landes öffnen derzeit wieder zahlreiche Erdbeerfelder zum Selberpflücken. Wer frische Erdbeeren direkt vom Feld möchte, kann jetzt loslegen.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne kräftiger scheint, beginnt in der Steiermark wieder eine der beliebtesten Genusszeiten des Jahres: die Erdbeersaison. Jetzt öffnen nun nach und nach zahlreiche Erdbeerfelder in Graz und der gesamten Steiermark ihre Tore und laden zum selber pflücken ein.
Erste Erdbeerfelder bereits geöffnet
Bereits geöffnet haben unter anderem die beliebten Felder rund um das LKH Süd beziehungsweise den Bereich Center West in Graz. Besonders gefragt sind aktuell die Anlagen von Burkarts Hofladen. Dort kostet ein Kilogramm Erdbeeren heuer rund fünf Euro. Neu ist: Einen Eintritt gibt es nicht mehr, allerdings gilt eine Mindestabnahmemenge von einem Kilogramm pro Person. Wer nur nascht und nicht pflückt, muss ebenfalls bezahlen. Vor allem im Süden von Graz und entlang der Stadtgrenze finden sich zahlreiche Erdbeerfelder. Viele davon liegen nur wenige Fahrminuten voneinander entfernt.
Diese Erdbeerfelder gibt es rund um Graz
- St. Peter-Hauptstraße 126: Erdbeerfeld Friedmann
- Sternäckerweg: Gegenüber dem Trainingszentrum des SK Sturm Graz
- Straßgang / Weiberfeldweg: Hansi’s Erdbeerinsel
- Feldkirchen bei Graz: Mehrere Felder in der Mitterstraße und am Murradweg
- Seiersberg: Direkt gegenüber dem Gemeindeamt beziehungsweise neben der Bahnstrecke
- Gössendorf: Ecke Hauptstraße und Haferfeldweg
- Kalsdorf: Triester Straße, Zufahrt Wehrweg beim Café Leo
- Grambach: Entlang der Raabastraße
- Lieboch/Lannach: Nähe Industrie- und Gewerbegebiet
Auch Obersteiermark und Südsteiermark starten
In der Obersteiermark gibt es unter anderem Erdbeerfelder in:
- Trofaiach: Bei der Post
- Proleb: Bobby’s Erdbeeren am Aumoarhof
- Spielberg Weyern
- Judenburg-Murdorf
- St. Margarethen bei Knittelfeld: Marianne’s Bioerdbeeren
Auch die Süd- und Oststeiermark bietet zahlreiche Möglichkeiten:
- Leibnitz / Leitring: Oberleitringer Straße
- Jöss/Lebring: Nähe Sparmarkt bei der A9-Abfahrt
- Feldbach: Standorte in Mühldorf und Saaz
- Fürstenfeld-Altenmarkt: Direkt an der Umfahrungsstraße
- Hartberg: Entlang der B54
- Weiz: Unterfladnitz gegenüber der Hundeschule
- Auch in Judenburg, Deutschlandsberg, Hartberg oder Knittelfeld gibt es heuer wieder Möglichkeiten zum Selberpflücken.
Öffnungszeiten können variieren
Die Betreiber weisen darauf hin, dass sich Öffnungszeiten je nach Wetterlage und Reifegrad kurzfristig ändern können. Wer ein bestimmtes Erdbeerfeld besuchen möchte, sollte sich deshalb vorab informieren. Besonders an sonnigen Wochenenden wird vielerorts mit großem Andrang gerechnet.