Erdbeersaison startet: Hier kannst du in der Steiermark und Graz pflücken

Die Erdbeersaison hat in der Steiermark begonnen. Rund um Graz und in vielen Regionen des Landes öffnen derzeit wieder zahlreiche Erdbeerfelder zum Selberpflücken. Wer frische Erdbeeren direkt vom Feld möchte, kann jetzt loslegen.

Jetzt öffnen nun nach und nach zahlreiche Erdbeerfelder in Graz und der gesamten Steiermark ihre Tore und laden zum selber pflücken ein.

Jetzt öffnen nun nach und nach zahlreiche Erdbeerfelder in Graz und der gesamten Steiermark ihre Tore und laden zum selber pflücken ein.

Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne kräftiger scheint, beginnt in der Steiermark wieder eine der beliebtesten Genusszeiten des Jahres: die Erdbeersaison. Jetzt öffnen nun nach und nach zahlreiche Erdbeerfelder in Graz und der gesamten Steiermark ihre Tore und laden zum selber pflücken ein.

Erste Erdbeerfelder bereits geöffnet

Bereits geöffnet haben unter anderem die beliebten Felder rund um das LKH Süd beziehungsweise den Bereich Center West in Graz. Besonders gefragt sind aktuell die Anlagen von Burkarts Hofladen. Dort kostet ein Kilogramm Erdbeeren heuer rund fünf Euro. Neu ist: Einen Eintritt gibt es nicht mehr, allerdings gilt eine Mindestabnahmemenge von einem Kilogramm pro Person. Wer nur nascht und nicht pflückt, muss ebenfalls bezahlen. Vor allem im Süden von Graz und entlang der Stadtgrenze finden sich zahlreiche Erdbeerfelder. Viele davon liegen nur wenige Fahrminuten voneinander entfernt.

Diese Erdbeerfelder gibt es rund um Graz St. Peter-Hauptstraße 126: Erdbeerfeld Friedmann

Erdbeerfeld Friedmann Sternäckerweg: Gegenüber dem Trainingszentrum des SK Sturm Graz

Gegenüber dem Trainingszentrum des SK Sturm Graz Straßgang / Weiberfeldweg: Hansi’s Erdbeerinsel

Hansi’s Erdbeerinsel Feldkirchen bei Graz: Mehrere Felder in der Mitterstraße und am Murradweg

Mehrere Felder in der Mitterstraße und am Murradweg Seiersberg: Direkt gegenüber dem Gemeindeamt beziehungsweise neben der Bahnstrecke

Direkt gegenüber dem Gemeindeamt beziehungsweise neben der Bahnstrecke Gössendorf: Ecke Hauptstraße und Haferfeldweg

Ecke Hauptstraße und Haferfeldweg Kalsdorf: Triester Straße, Zufahrt Wehrweg beim Café Leo

Triester Straße, Zufahrt Wehrweg beim Café Leo Grambach: Entlang der Raabastraße

Entlang der Raabastraße Lieboch/Lannach: Nähe Industrie- und Gewerbegebiet

Auch Obersteiermark und Südsteiermark starten In der Obersteiermark gibt es unter anderem Erdbeerfelder in: Trofaiach: Bei der Post

Bei der Post Proleb: Bobby’s Erdbeeren am Aumoarhof

Bobby’s Erdbeeren am Aumoarhof Spielberg Weyern

Judenburg-Murdorf

St. Margarethen bei Knittelfeld: Marianne’s Bioerdbeeren Auch die Süd- und Oststeiermark bietet zahlreiche Möglichkeiten: Leibnitz / Leitring: Oberleitringer Straße

Oberleitringer Straße Jöss/Lebring: Nähe Sparmarkt bei der A9-Abfahrt

Nähe Sparmarkt bei der A9-Abfahrt Feldbach: Standorte in Mühldorf und Saaz

Standorte in Mühldorf und Saaz Fürstenfeld-Altenmarkt: Direkt an der Umfahrungsstraße

Direkt an der Umfahrungsstraße Hartberg: Entlang der B54

Entlang der B54 Weiz: Unterfladnitz gegenüber der Hundeschule

Unterfladnitz gegenüber der Hundeschule Auch in Judenburg, Deutschlandsberg, Hartberg oder Knittelfeld gibt es heuer wieder Möglichkeiten zum Selberpflücken.

Öffnungszeiten können variieren

Die Betreiber weisen darauf hin, dass sich Öffnungszeiten je nach Wetterlage und Reifegrad kurzfristig ändern können. Wer ein bestimmtes Erdbeerfeld besuchen möchte, sollte sich deshalb vorab informieren. Besonders an sonnigen Wochenenden wird vielerorts mit großem Andrang gerechnet.