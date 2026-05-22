„Wir alle sind Graz“: KPÖ stellt Wahlprogramm für Graz vor

Wenige Wochen vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni hat die Grazer KPÖ am Freitag ihr Wahlprogramm präsentiert. Unter dem Titel „Wir alle sind Graz“ stellte Bürgermeisterin Elke Kahr gemeinsam mit Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer und Klubobfrau Sahar Mohsenzada die zentralen Schwerpunkte der Partei vor. Die Präsentation fand im Café Centraal in Graz statt.

Elke Kahr: „Wir drehen unsere Fahne nicht nach dem Wind“

Im Mittelpunkt des Programms stehen laut KPÖ vor allem soziale Themen, leistbares Wohnen, Zusammenhalt und Unterstützung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Bürgermeisterin Elke Kahr betonte bei der Präsentation die politische Kontinuität ihrer Partei. „Wir sind diesen Grundsätzen verpflichtet und drehen deshalb unsere Fahne nicht nach dem Wind. Es gibt keine Bank und keine anonymen Geldgeber, die uns vorschreiben können, was wir tun dürfen und was nicht. Wir sind für die Menschen da, die keine Lobby haben. Wir wollen für sie auch im täglichen Leben greifbar sein“, stellt die Bürgermeisterin gleich zu Beginn fest.“ Bürgermeisterin Elke Kahr weiter:„Erst vor der Wahl darauf zu kommen, wofür man steht, wäre viel zu wenig. Darum bauen wir unser Programm auf dem auf, wofür wir seit Jahren stehen. Wir denken nicht an Einzelinteressen, sondern orientieren uns immer am Allgemeinwohl. Unsere Politik hat Kontinuität, wir brauchen keine Leuchttürme und müssen uns vor der Wahl nicht neu erfinden.“

©KPÖ Graz Die KPÖ startet in den Wahlkampf.

Fokus auf soziale Sicherheit

Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer sprach vor allem über die soziale Verantwortung der Stadt. Gerade in Krisensituationen brauche es ein starkes Auffangnetz. „Wir wollen weiter eine Stadt entwickeln, die an der Seite der Menschen steht, denn ein gutes soziales Netz nützt allen Menschen. Wir alle wissen: manchmal kann es schnell gehen: eine Erkrankung, ein Unfall oder plötzliche Job- oder Wohnungslosigkeit und man braucht ein gutes Auffangnetz – das wollen wir als Stadt bieten. Wir stehen für eine Stadt in der Solidarität und Zusammenhalt gelebt wird“ so KPÖ-Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer.

„Graz gehört uns allen“

Auch Klubobfrau Sahar Mohsenzada stellte den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt ihrer Rede. „Graz gehört uns allen. Wir möchten, dass unsere Stadt ein gutes Zuhause für alle Menschen ist, die hier leben. Die großen Herausforderungen unserer Zeit werden wir nicht durch Ausgrenzung, sondern nur durch bestmögliche Einbindung und gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen lösen können. Die KPÖ steht für ein respektvolles Zusammenleben ohne Diskriminierung aufgrund von sozialem Status, Herkunft, Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Behinderung, Weltanschauung oder sexueller Orientierung. Für uns ist es wichtig, dass auf niemanden vergessen wird und dass alle Menschen in Frieden und Solidarität zusammenleben können“, sagt KPÖ-Klubobfrau Sahar Mohsenzada.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 13:10 Uhr aktualisiert