Seit 1776: Grazer Volksschule feiert 250-Jahr-Jubiläum

Die Volksschule BIPS Krones in Graz feiert heuer ein besonderes Jubiläum: 250 Jahre gibt es die Schule bereits. Gegründet wurde sie 1776, zwei Jahre nach der Einführung der Unterrichtspflicht durch Kaiserin Maria Theresia. Schon damals öffnete sie ihre Türen für Mädchen und Buben gleichermaßen. Am Freitag, dem 22. Mai 2026, lud Direktorin Regina Pock zur großen Jubiläumsfeier in das Schulgebäude in der Münzgrabenstraße 18. „250 Jahre VS Krones sind nicht nur ein Schuljubiläum – das ist Grazer Stadtgeschichte“, betonte Direktorin Regina Pock. Zur Feier kamen unter anderem Bürgermeisterin Elke Kahr, Stadtrat Kurt Hohensinner, Abteilungsleiterin Andrea Graf, Winfried Ranz-Krainer von der Abteilung für Bildung und Integration sowie der Jakomini-Bezirksvorsteher Valentin Gritsch. Auch Künstler Tom Lohner war dabei und gestaltete mit den Kindern eine Malstation.

©Volksschule BIPS Krones Beim Jubiläumsfest blickten Kinder, Lehrende und Gäste auf 250 Jahre Schulgeschichte zurück.

Blick in den Keller

Ein besonderer Teil des Jubiläumsjahres ist eine Ausstellung im Schulgebäude. Dafür wurden alte Chroniken, Briefe und Schriften aus dem Schulkeller geholt. Ehemalige Schüler wurden befragt, außerdem gab es Gespräche zwischen Zeitzeugen und heutigen Schulkindern. So entstand ein Blick auf die Schule von früher bis heute. Konzipiert wurde die Ausstellung von Künstlerin Alexandra Riewe gemeinsam mit einem Team der Schule. „Die Geschichte dieser Schule steckt buchstäblich in ihren Mauern und in ihrem Keller“, sagt Alexandra Riewe. „Es war ein Privileg, diese Schichten freizulegen und sichtbar zu machen.“ Auch die Kinder selbst haben mitgemacht: Sie entwickelten Ideen, wie Schule in weiteren 250 Jahren aussehen könnte.

Spiele wie früher

Beim Jubiläumsfest konnten die Schulkinder Geschichte nicht nur anschauen, sondern auch ausprobieren. An mehreren Stationen wurden Spiele gespielt, die es schon vor 250 Jahren gab. Damit wurde aus dem Rückblick kein trockener Geschichtsunterricht, sondern ein Fest zum Mitmachen. Die Malstation von Künstler Tom Lohner wurde dabei zu einem kreativen Treffpunkt. Für Direktorin Regina Pock steht hinter dem langen Bestehen der Schule vor allem die Gemeinschaft. „Was uns trägt, ist die Gemeinschaft: Kinder, Eltern, Lehrende und Menschen dieser Stadt, die seit Generationen gemeinsam lernen und wachsen.“ Die Krones sei immer „eine Schule für alle“ gewesen – offen, engagiert und nah an den Menschen.

©Volksschule BIPS Krones Auch Künstler Tom Lohner war beim Fest dabei und gestaltete mit den Kindern eine Malstation.

Schule für alle

Heute ist die VS BIPS Krones eine moderne, mehrsprachige und inklusive Volksschule. BIPS steht seit 1997 für Bilingual Primary School. Englisch wird bereits ab der 1. Klasse als Arbeitssprache eingesetzt und ausschließlich von Native Speakers unterrichtet. In jeder Schulstufe gibt es außerdem eine Integrationsklasse, die von Volksschullehrerinnen gemeinsam mit Sonderpädagoginnen geführt wird. Zur Schule gehören zwei Standorte: das Haupthaus in der Münzgrabenstraße 18 und eine Expositur in der Brockmanngasse. Eine wichtige Rolle spielt auch der Elternverein unter der Leitung von Obfrau Julia Warnick-Kolar. Benefizlauf, Herbstfest und Sommerfest zeigen, wie stark die Schulgemeinschaft bis heute mit anpackt.