Historisch: NEOS treten erstmals in allen Grazer Bezirken an

Vor der Grazer Gemeinderats- und Bezirksratswahl 2026 ist fix: NEOS kandidieren erstmals in allen 17 Bezirken. Im Fokus stehen Kinderbetreuung, Verkehr und mehr Lebensqualität vor Ort.

NEOS treten in Graz erstmals in allen 17 Bezirken an und wollen damit nicht nur im Rathaus, sondern direkt vor Ort mehr Druck machen.

NEOS treten in Graz erstmals in allen 17 Bezirken an und wollen damit nicht nur im Rathaus, sondern direkt vor Ort mehr Druck machen.

Mit der Einreichung der Wahlvorschläge steht fest: NEOS treten bei der Grazer Gemeinderatswahl 2026 erstmals in allen 17 Grazer Bezirken an. Für die Grazer NEOS ist das ein historischer Schritt. Gleichzeitig soll es ein deutliches Zeichen sein, dass die Bewegung in der ganzen Stadt gewachsen ist. Der flächendeckende Antritt ist eng mit dem Wahlkampf 2026 verbunden.

In allen Bezirken

NEOS-Landesgeschäftsführerin Lena Berner sieht darin ein klares Signal: „Dass wir heuer erstmals in allen 17 Grazer Bezirken antreten, ist ein starkes Zeichen für das Wachstum unserer Bewegung. Und es ist die logische Konsequenz unseres Anspruchs, in ganz Graz für jene Themen zu kämpfen, die die Menschen täglich beschäftigen – von Kinderbetreuung über Verkehr, bis hin zu Bildung und Unternehmertum.”

Themen im Alltag

Inhaltlich stellen die Grazer NEOS mehrere Punkte in den Mittelpunkt. Dazu zählen die Fixplatzgarantie in der Kinderbetreuung, der Kampf gegen Stillstand im Rathaus, bessere Lösungen bei Verkehr und Stau sowie mehr Lebensqualität in den Bezirken. Auch eine Stadtpolitik mit mehr Mut zu Reformen soll eine zentrale Rolle spielen. Gerade auf Bezirksebene zeige sich laut NEOS oft sehr konkret, wo die großen Themen der Stadt im Alltag ankommen.

Direkt vor Ort

Spitzenkandidat Philipp Pointner betont: „Unser Anspruch ist klar: Wir wollen nicht nur im Gemeinderat starke Stimmen für Graz sein, sondern in jedem Bezirk ansprechbar und wählbar sein“. Für ihn geht es dabei um fehlende Kinderbetreuungsplätze, Verkehrsprobleme und mangelnde Lebensqualität im Grätzel. Auch junge Familien, Unternehmer:innen und engagierte Bürger:innen sollen in Graz faire Rahmenbedingungen vorfinden. NEOS wollen dort ansetzen, wo die Probleme für die Menschen spürbar sind.

©NEOS Steiermark Lena Berner und Philipp Pointner sehen den Antritt in allen 17 Grazer Bezirken als Zeichen für das Wachstum der NEOS.

Mehr Druck machen

Pointner sieht die Bezirksratswahl deshalb nicht als Nebenschauplatz. „Graz wächst schneller als viele andere Städte, aber die Stadtregierung eiert hinterher. Deshalb braucht es nicht nur im Rathaus, sondern in allen Bezirken Menschen, die hinschauen, nachfragen und Druck machen“, sagt er. Die Bezirksratswahl sei für ihn weit mehr als eine Nebenwahl: „Sie entscheidet mit darüber, ob es in Graz weiter beim Stillstand bleibt oder ob frische Ideen und mehr Hausverstand auch vor Ort stärker werden.”

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 15:30 Uhr aktualisiert